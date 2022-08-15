Верховна Рада спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану — Finance.ua

Верховна Рада спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану Вчора 17:00 — Казна та Політика

Верховна Рада України 15 серпня прийняла в цілому законопроєкт № 7605 про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За прийняття закону проголосували 278 нардепів.

Закон дозволить вдосконалити та оптимізувати процедуру та механізм проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану та пришвидшити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості і машинобудівної галузі. В період дефіциту важкого озброєння і боєприпасів поряд з отриманням необхідного від наших союзників дозволить налагодити власний механізм забезпечення наших Збройних Сил необхідним озброєнням та амуніцією.

Згідно закону, примусове відчуження або вилучення обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування здійснюється на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Право державної власності на обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування, виникає з дня введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про примусове відчуження або вилучення такого майна.

Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану з попереднім повним відшкодуванням його вартості до підписання акта здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

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Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів за рахунок коштів державного бюджету, за умови що місце (адреса), зазначене в акті про примусове відчуження або вилучення майна, не розташоване на тимчасово окупованій території станом на дату такої компенсації.

Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат з оцінки майна, яке відчужується, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету;

У виняткових випадках, рухоме та нерухоме майно можуть бути передані в управління Національного агентства.

Військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюватимуть також повноваження із внесення пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України, погодженої обласною військовою адміністрацією, щодо запровадження та здійснення примусового відчуження або вилучення обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування.

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