Міністр фінансів Марченко: є проблема серйозніша, ніж інфляція в Україні — Finance.ua

Міністр фінансів Марченко: є проблема серйозніша, ніж інфляція в Україні Вчора 16:41 — Казна та Політика

Міністр фінансів Марченко: є проблема серйозніша, ніж інфляція в Україні

Україна сьогодні — країна, що воює, і з одного боку — очевидна втрата економіки і бізнес платить менше податків, з іншого — йде війна і близько 30% ВВП йде на підтримку армії, а більше ніж половина бюджету йде на потреби армії. Водночас високий рівень інфляції в Україні не є критичним.

Про це в інтерв’ю РБК розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

«Так, можна сказати, що давайте через те, що у нас інфляція, зупинимо війну. Просто зупинимо і скажемо: давайте ми почекаємо, поки у нас все налагодиться і далі знову воюватимемо. Ну, тому що є ризики, що можуть бути економічні проблеми. Тому що висока інфляція — це економічні проблеми, девальвація гривні — це економічні проблеми. Але ми країна, що воює!» — зазначив в інтерв’ю міністр фінансів.

За його словами, за останні роки практично немає прикладів країн, що воюють, де працює уряд, де повністю функціонують всі сфери життєдіяльності держави: платіжна система, банківська система, система збору податків, система розрахунків, сплачуються всі соціальні виплати.

«Треба визначитися, ми хочемо виграти у цій війні — так, можуть бути певні проблеми з економікою через це, але вони вже є — або ми хочемо жити в уявному світі, коли у нас все добре, і єдина проблема, яка нас може цікавити — це інфляція», — каже міністр.

Сергій Марченко наголосив, що більша проблема, ніж інфляція сьогодні — це війна.

«Інфляція досить висока, якщо порівнювати з довоєнним станом. Якщо порівнювати з іншими країнами — Європою, США, де інфляція наближається до десятивідсоткових показників, то наша інфляція в 22,2% не така критична. Тобто це не інфляція, яка могла бути в країні, що воюює. Зовнішні умови такі, що ми все одно були б у високій інфляції. Розриви ланцюгів постачання, високі ціни на паливо — це все фактори, що сформувалися ззовні. І ми, як і інші країни, змушені це нормально сприймати. Як ми живемо? В основному за рахунок надходжень від зовнішньої допомоги та за рахунок податків та внутрішніх запозичень», — зазначив Сергій Марченко.

Говорячи про потреби у фінансуванні державних видатків, міністр зазначив, що оцінки міністерства залишаються незмінними: $5 млрд щомісяця, тобто понад 150-160 млрд грн.

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