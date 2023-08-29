День финансов: продажа безналичной валюты населению, ставки по депозитам, деньги за возвращение домой — Finance.ua

День финансов: продажа безналичной валюты населению, ставки по депозитам, деньги за возвращение домой
Вторник, 29 августа. НБУ смягчил ограничения по продаже населению безналичной валюты, а банки стали отказываться от высоких депозитных ставок.
Продажа безналичной валюты. С 29 августа украинские банки смогут продавать населению безналичную иностранную валюту на сумму до 50 тысяч гривен в месяц без подтверждения оснований для этого.
- В ПриватБанке рассказали, когда станет доступна услуга по покупке иностранной валюты через мобильное приложение «Приват24».
Украинцы активно переходят на безналичные расчеты и банковские карты. Это удобно и практично. Потому Finance.ua постоянно анализирует предложения банков. Сегодня предлагаем обновленный рейтинг дебетовых карт:
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Стратегия развития финансового сектора. В Украине утвердили новую стратегию развития финансового сектора. Документ направлен на стабилизацию сектора и восстановление страны в перспективе. Поскольку условия войны обуславливают высокую общую неопределенность, новая Стратегия бессрочна.
Пиковые депозитные ставки остались в прошлом. Банки стали отказываться от рекордно высоких депозитных ставок по вкладам населения после начала в июле цикла снижения учетной ставки НБУ, когда ее сократили с 25% до 22%. Пик ставок пришелся на июнь-июль, и уже с конца июля, когда была уменьшена учетная ставка НБУ, большинство игроков начали пересматривать свою процентную политику.
- Кроме того, банкиры ожидают от НБУ дальнейшего снижения учетной ставки, что спровоцирует дальнейшее снижение ставок по гривневым депозитам.
Деньги за возвращение домой. Украинцы, которые с началом полномасштабной войны уехали за границу, а теперь планируют вернуться домой, могут получить финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен. Денежная поддержка украинцам предоставляется в рамках стипендиальной программы Vidnova Fellowship Ukraine. Речь идет о тех гражданах, которые в мирной жизни работали в общественном, образовательном и культурном секторах.
- В то же время, украинцы назвали уровень доходов в месяц для «нормальной жизни». Как свидетельствуют данные опроса КМИС, медианное значение зарплаты в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально, в июле 2023 года составляет 12 750 гривен (345 долларов по текущему курсу).
МОН работает над новой моделью зарплаты учителей. Министерство образования и науки планирует создать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ. Так, в 2023—2024 году будут сформированы новые подходы к системе оплаты труда педагогов, а в 2024—2025 уже стартует первый пилотный проект, в который планируется включить 500 школ.
- Кстати, портал Dou.ua провел исследование и обнаружил, что, несмотря на войну, 66% ІТ-специалистов в Украине зарабатывают больше, чем тратят, а 84% айтишников довольны нынешним уровнем дохода.
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