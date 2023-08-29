День финансов: продажа безналичной валюты населению, ставки по депозитам, деньги за возвращение домой — Finance.ua

День финансов: продажа безналичной валюты населению, ставки по депозитам, деньги за возвращение домой Сегодня 17:50

Вторник, 29 августа. НБУ смягчил ограничения по продаже населению безналичной валюты, а банки стали отказываться от высоких депозитных ставок.

Продажа безналичной валюты. С 29 августа украинские С 29 августа украинские банки смогут продавать населению безналичную иностранную валюту на сумму до 50 тысяч гривен в месяц без подтверждения оснований для этого.

В ПриватБанке рассказали, когда станет доступна услуга по покупке иностранной валюты через мобильное приложение «Приват24».

Украинцы активно переходят на безналичные расчеты и банковские карты. Это удобно и практично. Потому Finance.ua постоянно анализирует предложения банков. Сегодня предлагаем обновленный рейтинг дебетовых карт:

Стратегия развития финансового сектора. В Украине утвердили новую стратегию развития финансового сектора. Документ направлен на стабилизацию сектора и восстановление страны в перспективе. Поскольку условия войны обуславливают высокую общую неопределенность, новая Стратегия бессрочна.

Пиковые депозитные ставки остались в прошлом. Банки стали отказываться от рекордно высоких депозитных ставок по вкладам населения после начала в июле цикла снижения учетной ставки НБУ, когда ее сократили с 25% до 22%. Пик ставок пришелся на июнь-июль, и уже с конца июля, когда была уменьшена учетная ставка НБУ, большинство игроков начали пересматривать свою процентную политику.

Кроме того, банкиры ожидают от НБУ дальнейшего снижения учетной ставки, что спровоцирует дальнейшее снижение ставок по гривневым депозитам.

Деньги за возвращение домой. Украинцы, которые с началом полномасштабной войны уехали за границу, а теперь планируют вернуться домой, могут получить финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен. Украинцы, которые с началом полномасштабной войны уехали за границу, а теперь планируют вернуться домой, могут получить финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен. Денежная поддержка украинцам предоставляется в рамках стипендиальной программы Vidnova Fellowship Ukraine. Речь идет о тех гражданах, которые в мирной жизни работали в общественном, образовательном и культурном секторах.

В то же время, украинцы назвали уровень доходов в месяц для «нормальной жизни». Как свидетельствуют данные опроса КМИС, медианное значение зарплаты в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально, в июле 2023 года составляет 12 750 гривен (345 долларов по текущему курсу).

МОН работает над новой моделью зарплаты учителей. Министерство образования и науки Министерство образования и науки планирует создать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ. Так, в 2023—2024 году будут сформированы новые подходы к системе оплаты труда педагогов, а в 2024—2025 уже стартует первый пилотный проект, в который планируется включить 500 школ.

Кстати, портал Dou.ua провел исследование и обнаружил, что, несмотря на войну, 66% ІТ-специалистов в Украине зарабатывают больше, чем тратят, а 84% айтишников довольны нынешним уровнем дохода.

Как изменилась стоимость аренды жилья по сравнению с 2021 годом? До полномасштабного вторжения россии аренда квартир в Киеве в среднем стоила дороже, чем в любом городе Украины. Но во время великой войны ситуация на рынке аренды изменилась. Самая дорогая в Украине аренда жилья в Ужгороде. Там аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 15 400 грн. Как изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир в Украине по сравнению с мирным 2021 годом — До полномасштабного вторжения россии аренда квартир в Киеве в среднем стоила дороже, чем в любом городе Украины. Но во время великой войны ситуация на рынке аренды изменилась. Самая дорогая в Украине аренда жилья в Ужгороде. Там аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 15 400 грн. Как изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир в Украине по сравнению с мирным 2021 годом — узнайте здесь

Выборы во время войны: быть или не быть? Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что выборы во время войны в Украине Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что выборы во время войны в Украине провести невозможно . Среди основных причин — безопасность, финансирование, возможность регистрации избирателей.

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