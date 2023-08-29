Банки почали зменшувати депозитні ставки — Finance.ua

Банки почали зменшувати депозитні ставки Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Банки почали зменшувати депозитні ставки

Банки почали відмовлятися від рекордно високих депозитних ставок за вкладами населення після початку в липні циклу зниження облікової ставки НБУ, коли її скоротили з 25% до 22%.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Пік ставок припав на червень — липень, і вже з кінця липня, коли була зменшена облікова ставка НБУ, більшість гравців почали переглядати свою процентну політику. І зараз вже на ринку не можна зустріти пропозицію понад 20% річних. Зараз ставки нижчі, всі банки їх потрохи коригують», — заявив начальник департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.

За його словами, коли з’явилося розуміння, що все ж таки облікова ставка буде переглянута в цьому році, банк «Глобус» ще за тиждень до перегляду облікової ставки суттєво переглянув підходи щодо встановлення «пікової ставки» — знизили пікову відсоткову ставку на 2%.

«І прийшли до того, що зараз фактичний пік у нас — це тримісячний депозит. До цього це був 6-місячний депозит, тобто ми фактично зсуваємо пікову ставку на більш короткі терміни. І відповідно, що довший термін, то для клієнта це стає менш вигідним», — сказав Дмитро Замотаєв.

«В нашому банку відбулося деяке зниження ставок після зниження облікової ставки. Але це не дуже вплинуло на прирости, який ми бачимо вже в серпні. І, по-друге, ринок досить обережно, повільно знижує ставки, незважаючи на 3% зниження облікової. Банки знизили десь на 0,5−1,5%», — повідомила директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш.

Дійсно, реакція банків на рішення НБУ була помірною.

«Ми не побачили по ринку зниження депозитних ставок на 2−3%. Навіть за останній місяць 3-місячний UIRD зріс на 0,3% - до 14,4%. Але це не означає, що ставки не будуть знижуватися. В довгостроковому періоді ставки знижуватимуться. І драйвером цих змін буде зниження облікової ставки НБУ», — запевняє заступник голови правління Таскомбанку Артур Муравицький.

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За словами директора департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитра Коваля, вони все ще пропонують ставки вище середніх по ринку.

«Клієнти, які інвестують в довгострокові депозити, коли бачать рівну ставку на 3−12 місяців, то дехто приймає рішення піти на короткий строк, бо ставка та сама, а хтось трошки більше фінансово розуміється, що відбувається, і продовжує вкладатися на 12 місяців», — зазначив Дмитро Коваль.

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Банкіри очікують, що до кінця року відбудеться подальше зниження облікової ставки НБУ.

«Якщо буде перегляд (облікової ставки. — Ред.), то загальна тенденція банківської системи буде на зниження відсоткових ставок. Тому краще зараз клієнтам розмістити кошти на депозитних вкладах, щоб встигнути отримати найбільші відсотки», — заявив голова правління Акордбанку Олексій Руднєв.

«Якщо в першій половині 2023 року акцент був зроблений на депозити строком 6−9-12 місяців, то зараз банки починають переорієнтовуватися і пропонувати більш привабливі умови саме на коротші строки розміщення коштів — менше 6 місяців», — зазначив Дмитро Замотаєв.

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