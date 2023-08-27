Аналітик заявив про «невтішну новину для вкладників»: ставки за депозитами будуть знижуватися — Finance.ua

Аналітик заявив про «невтішну новину для вкладників»: ставки за депозитами будуть знижуватися Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Аналітик заявив про «невтішну новину для вкладників»: ставки за депозитами будуть знижуватися

Високі ставки за депозитами, якими банки нарощували гривневу депозитну базу та роздували прибутковість банківського бізнесу, пройшли свій пік і надалі підуть на зниження, слідом за обліковою ставкою НБУ.

Про це йдеться в огляді банківського ринку за I півріччя 2023 фінансового аналітика YouControl Романа Корнилюка.

Він звертає увагу, що індекс середніх депозитних ставок UIRD, який за 1 півріччя зріс із 12.8 до 15.4% річних, наприкінці серпня склав уже 14.7%.

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«Депозитні ставки насправді пройшли плато й заходять на „м'яку посадку“. Відтак за неповні 2 місяці розпочався поступовий процес корекції депозитних ставок: схоже що UIRD сповзатиме і далі вниз за обліковою ставкою НБУ, котру знизили з 25% до 22% наприкінці липня 2023 р. Це не дуже втішна новина для вкладників», — зазначив експерт.

За словами Корнилюка, враховуючи зниження інфляції, певний час зниження депозитних ставок не буде особливо відчутним.

«Якщо зважати на більш потужну низхідну динаміку по інфляції та гарні консенсус-прогнози, то реальна привабливість гривневих депозитів поки що зберігається на прийнятному рівні», — зазначив він.

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Як звертає увагу аналітик, економісти вже починають активно критикувати дії Нацбанку, закликаючи до зниження ставок по депозитним сертифікатам і повернення банкам стимулів до кредитування реальної економіки. На їхню думку, прибутки банків є неадекватно високими.

«Зв'язування надлишку ліквідності строковими депозитами, що вимагають обов’язкового резервування, високі рівні облікової ставки та дії НБУ щодо її трансмісії на дохідність фінансових інструментів, сформували шалений попит банків на депозитні сертифікати НБУ та ОВДП уряду, відсотки за якими генерують гігантські процентні доходи й роздувають прибутковість банківського бізнесу», — йдеться в огляді.

Водночас, зазначає експерт, фахівці регулятора запевняють, що ціна на гроші - не основна причина згортання кредитування.

«Банки просто тверезо оцінюють ризики й навіть при низьких ставках продовжать так само строго ставитись до позичальників доки іде війна. До того ж стимулювання стратегічних чи соціальних проєктів пільгового кредитування — прерогатива економічного блоку Кабміну, який може компенсувати ставки з бюджету», — зазначається в огляді.

Економічна Правда За матеріалами:

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