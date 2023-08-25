Встигніть отримати по депозиту до +2% річних бонусів: акція до Дня Незалежності від «Мінфіну» — Finance.ua
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Встигніть отримати по депозиту до +2% річних бонусів: акція до Дня Незалежності від «Мінфіну»

Кредит&Депозит
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Встигніть отримати по депозиту до +2% річних бонусів: акція до Дня Незалежності від «Мінфіну»
Встигніть отримати по депозиту до +2% річних бонусів: акція до Дня Незалежності від «Мінфіну»
Не влаштовує ставка за депозитом? З нагоди Дня Незалежності України наші колеги з порталу «Мінфін» домовилися з банками, щоб зробити ваші бонуси до депозитів більшими.
Так, у період з 25 по 31 серпня буде діяти спеціальна пропозиція. Усі, хто оформить Бонуси до депозитів за цим посиланням зможуть отримати до 2% річних плюсом до стандартних процентних ставок від банків.
Спеціальні умови бонусів будуть діяти по депозитах від sportbank, банку Кліринговий Дім, Піреус Банку, Кредитвест Банку.
Якщо поєднати ставки банків та ці акційні бонуси від Мінфіну — отримуєте одні з найвигідніших пропозицій на ринку. Не вірите? Можете самостійно порівняти умови з іншими пропозиціями на ринку, використовуючи актуальну таблицю ставок.
Не втрачайте нагоди. Доєднуйтесь до акції. Заробляйте більше на депозитах.
За матеріалами:
Finance.ua
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