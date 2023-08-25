Встигніть отримати по депозиту до +2% річних бонусів: акція до Дня Незалежності від «Мінфіну» — Finance.ua

Встигніть отримати по депозиту до +2% річних бонусів: акція до Дня Незалежності від «Мінфіну» Сьогодні 11:12 — Кредит&Депозит

Встигніть отримати по депозиту до +2% річних бонусів: акція до Дня Незалежності від «Мінфіну»

Не влаштовує ставка за депозитом? З нагоди Дня Незалежності України наші колеги з порталу «Мінфін» домовилися з банками, щоб зробити ваші бонуси до депозитів більшими.

з 25 по 31 серпня буде діяти спеціальна пропозиція. Усі, хто оформить Бонуси до депозитів Так, у періодбуде діяти спеціальна пропозиція. Усі, хто оформить Бонуси до депозитів за цим посиланням зможуть отримати до 2% річних плюсом до стандартних процентних ставок від банків.

Спеціальні умови бонусів будуть діяти по депозитах від sportbank, банку Кліринговий Дім , Піреус Банку, Кредитвест Банку.

Якщо поєднати ставки банків та ці акційні бонуси від Мінфіну — отримуєте одні з найвигідніших пропозицій на ринку. Не вірите? Можете самостійно порівняти умови з іншими пропозиціями на ринку, використовуючи актуальну таблицю ставок.

Не втрачайте нагоди. Доєднуйтесь до акції. Заробляйте більше на депозитах.

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