Восени банки ще більше скоротять депозитні ставки: чого очікувати — Finance.ua

Восени банки ще більше скоротять депозитні ставки: чого очікувати Сьогодні 15:01 — Кредит&Депозит

Восени банки ще більше скоротять депозитні ставки: чого очікувати

Банкіри очікують від НБУ подальшого зниження облікової ставки, що спровокує подальше зниження ставок за гривневими депозитами.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Як українцям можна заробити на депозитах», проведеного «Фінансовим клубом».

«Вже заявлені очікування по обліковій ставці на цей рік. І банки планують, враховуючи цю інформацію, ставки на осінь. Тренд буде точно на зниження», — заявив член правління з розвитку роздрібного бізнесу ОТП Банку Олег Клименко.

Найближче зниження очікується вже 1 вересня.

«Ми анонсували це: ставки відкоригуються з 1 вересня. Тому хто ще не встиг, біжіть і поповнюйте свої депозити чи відкривайте нові. Ще є кілька днів на те, щоб встигнути зафіксувати високі ставки. Ставки у нас відкоригуються поки що на мінус 1%. Я повністю погоджуюсь з колегами, що коригування в мінус ще буде цього року», — зазначив директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

Сумарно ставки знизяться суттєво.

«Мої очікування, що до кінця року в цілому по банківській системі буде зниження десь на 2−2,5 пункта за індексом UIRВ. Зараз він перевищує 14%, а десь на кінець року він буде 12,5−13%. Зараз досить гарний період, щоб ще встигнути розмістити кошти на поточних ринкових умовах», — зазначив Олег Клименко.

«Очікування, які є на ринку: облікова ставка до кінця року знизиться ще на 2−3 відсоткові пункти, відповідно вона призведе до аналогічного зниження пікових відсоткових ставок у всіх банках», — повідомив начальник департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.

На банки більше впливає не стільки облікова ставка НБУ, скільки ставка за депозитними сертифікатами НБУ, яка залежить від облікової ставки.

«Депсертифікати мають досить вагомий вплив на граничні ставки. Якщо депсертифікати будуть знижуватися, ми, так само, як і весь ринок, будемо реагувати на зниження відсоткових ставок», — пояснив Дмитро Коваль.

«Відсоткові ставки, які хоч і будуть знижуватися до кінця року, але точно залишаться вище, ніж рівень інфляції. Тому є можливість і накопичувати, і заробити. Загальний обсяг приросту по системі буде 80−90 млрд грн до кінця року. І я думаю, що восени та наприкінці року ми ще побачимо конкурентну боротьбу банків за клієнта за рахунок відсоткових ставок», — очікує голова правління Акордбанку Олексій Руднєв.

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Заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький впевнений, що драйвером скорочення депозитних ставок буде зниження облікової ставки НБУ.

«Ми будемо так само знижувати ставки, ми вже коригуємо нашу стратегію. І тим людям, які хочуть зафіксувати максимальну дохідність, ми рекомендуємо звернути увагу на довгострокові вклади, які поки що мають досить цікаву відсоткову ставку. Тому що в майбутньому, напевно, при тренді до зниження, люди не зможуть отримати таку високу дохідність за депозитами», — зазначив Артур Муравицький.

«До кінця року треба очікувати поступового зниження ставок, тому всім клієнтам, які бажають оформлювати депозити, треба максимально оперативно зараз відкрити депозити з можливістю поповнення. І тим самим вони отримають поточну ставку, а не ставку, яку буде через 2−3 місяці», — каже Дмитро Замотаєв.

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Фінансовий клуб За матеріалами:

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