Українці назвали рівень доходів на місяць для «нормального життя» — опитування — Finance.ua
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Українці назвали рівень доходів на місяць для «нормального життя» — опитування

Особисті фінанси
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Українці назвали рівень доходів на місяць для «нормального життя» — опитування
Українці назвали рівень доходів на місяць для «нормального життя» — опитування
Фінансові очікування українців у 2023 році почали зростати — як в гривневому, так і в доларовому еквіваленті. При цьому реальні доходи, як і раніше, здебільшого знаходяться значно або дещо нижче бажаного рівня.
Про це свідчать дані опитування КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України.
Дані свідчать, що медіанне значення зарплати у розрахунку на одну особу на місяць, щоб жити нормально, у липні 2023 року складає 12 750 гривень (345 доларів за поточним курсом).
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У листопаді 2021 року ця сума була 10 000 гривень (385 доларів за поточним курсом), а у грудні 2022 року — 10 000 гривень (падіння до 240 доларів за поточним курсом).
Українці назвали рівень доходів на місяць для «нормального життя» — опитування
Водночас, говорячи про доходи родини, в розрахунку на одну людину на місяць, 43,5% повідомили, що вони відчутно нижче бажаного рівня, а 25,5% - дещо нижче.
Українці назвали рівень доходів на місяць для «нормального життя» — опитування
Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року. Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.
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Нагадаємо, оцінка суми, потрібної українській родині (у розрахунку на 1 особу на місяць), щоб жити «нормально», у 2022 році скоротилася приблизно вдвічі — з $630 до $340. Так, пересічному українцю вистачило б 14 231 грн на місяць. У листопаді 2021 року називали цифру 16 372 грн (в середньому).

Довідка Finance.ua:

  • офіційні дані свідчать, що реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни. У черні 2023 року зарплата склала 16 012,38 гривень. Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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