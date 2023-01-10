Скільки грошей потрібно українцям для «нормального життя» — опитування КМІС — Finance.ua
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Скільки грошей потрібно українцям для «нормального життя» — опитування КМІС

Особисті фінанси
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Скільки грошей потрібно українцям для «нормального життя» — опитування КМІС
Скільки грошей потрібно українцям для «нормального життя» — опитування КМІС
Доходи 65% українців, на їхню думку, нижчі, ніж потрібно для «нормального життя». При цьому фінансові очікування більшості громадян знизилися майже вдвічі порівняно з 2021 роком. Про це свідчать дані соціологічного моніторингу «Українське суспільство», результати якого презентував Київський міжнародний інститут соціології у вівторок 10 січня.
Оцінка суми, потрібної українській родині (у розрахунку на 1 особу на місяць), щоб жити «нормально» у 2022 році скоротилася приблизно вдвічі — з $630 до $340. Так, сьогодні пересічному українцю вистачило б 14 231 грн на місяць. У листопаді 2021 року називали цифру 16 372 грн (в середньому).

Що із доходами?

  • Лише у близько 10% опитаних реальний дохід перевищує озвучену суму (14 231 грн/міс.).
  • 40,6% відповіли, що їх дохід «значно нижчий», 24,9% — «дещо нижчий».
  • Ще 24,3% опитаних мають доходи «приблизно на цьому рівні».

Ситуація у країні

При цьому загальну економічну ситуацію в країні оцінюють в середньому нормально 53,9% українців (у 2021 році — 38,1%), в середньому погано — 27,8% (у 2021 році 58%), а 18,4 % вважають що ситуація в середньому позитивна (3,8% — за результатами опитування 2021 року).
Соціологічний моніторинг «Українське суспільство» проведено 19-25 грудня Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту соціології НАН України. Було опитано понад 2 тисячі респондентів.

Довідка Finance.ua:

  • за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), через повномасштабне вторгнення рф в Україну 70% громадян зіткнулися зі зниженням доходу;
  • а дослідження Центру економічної стратегії засвідчило, що реальні доходи українців з лютого до грудня 2022 року впали приблизно на 21%.
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