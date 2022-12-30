Реальні доходи українців в 2022 впали на 21% — ЦЕС — Finance.ua

Реальні доходи українців в 2022 впали на 21% — ЦЕС
Реальні доходи українців з лютого до грудня 2022 року впали приблизно на 21%.
Такі дані на дискусії «Як українська економіка пережила 2022-й рік» в Центрі економічної стратегії навела Ганна Сахно з ЦЕС.
Три чверті громадян країни визнають, що їхні доходи скоротились у порівнянні з січнем 2022 року.
Економічна ситуація серед ВПО гірша, ніж в цілому по країні, але є позитивні тенденції. Якщо влітку мали роботу та отримували дохід лише 30% переселенців, то до грудня ця цифра збільшилась до 40%. Проте це набагато менше, ніж середні по країні 60%.
Номінальна середня зарплата з початку агресії знизилась приблизно на 5%, додала вона. В приватному секторі зарплати скоротились сильніше, ніж в державному. Значно звузився і ринок праці.
Як розповіла Ганна Сахно, до грудня близько 2,6 млн українців офіційно мали статус безробітного. Приблизний рівень реального безробіття — 30% населення працездатного віку. Це означає, що без роботи перебувають 5 млн людей.
Проблеми з працевлаштуванням є навіть в престижному та високоплачуваному IT, де кількість вакансій зараз в рази менша за бажаючих отримати роботу.
Одним з варіантів вирішення проблеми безробіття в уряди бачать «Армію відновлення», але там сьогодні працевлаштовано тільки близько 3300 ВПО. Ще один варіант — програм а мікрогрантів та малих грантів для ВПО та малого і середнього бізнесу «єРобота», нагадав торговий представник України Тарас Качка.
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