День финансов: причины колебаний курса, законопроект о регулировании криптовалют, повышение тарифов

Среда, 4 ноября. Минэнерго прокомментировало предложение МВФ повысить тарифы на коммуналку в Украине, финансовый комитет Рады поддержал законопроект о регулировании рынка криптовалют, а НБУ объяснил причины колебаний курса доллара.

Легализация криптовалют

Профильный комитет Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект № 10225-д, который определяет правила работы криптовалютного рынка, налогообложение операций и требования к его участникам. Ожидается, что новые нормы будут работать с 1 июля 2027 года. Законопроект предусматривает, что регулирование рынка виртуальных активов будет осуществляться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.

Повышение тарифов на газ и свет

Ранее мы писали , что МВФ советует повысить тарифы на газ и свет в Украине. Как заявили в Министерстве энергетики, мораторий на повышение цен остается в силе, а менять систему тарифообразования можно будет только после завершения военного положения. Рекомендации МВФ по постепенному повышению тарифов на газ и свет не означают, что украинцам в ближайшее время придется платить больше.

ПриватБанк окончательно выиграл суд у Коломойского и Боголюбова

Верховный суд Британии поставил точку по делу ПриватБанка против его бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Теперь они должны возместить банку более 3 млрд долларов, поскольку суд отказал им в разрешении на дальнейшее обжалование решения.

Украинцы в Польше

В Польше заметно снизилось количество граждан Украины со статусом временной защиты. В начале августа 2026 года его имели 951 тысяч украинцев, а в начале октября — уже 856 тысяч. Одной из главных причин сокращения стала проверка документов.

Кроме того, в Польше планируют изменить правила расчета минимальной зарплаты и усилить ответственность работодателей за нарушение трудовых прав.

👛 Массовый выезд украинцев в Европу заставил по-новому посмотреть на собственные кошельки. Миллионы наших сограждан на собственном опыте увидели, что цены в супермаркетах Польши, Чехии или даже Франции зачастую не слишком выше украинских. Однако при подобных чеках в магазинах европейцы спокойно откладывают деньги, а у украинцев средняя зарплата исчерпывается практически «под ноль». Finance.ua сравнил цены на продукты, горючее, лекарства, транспорт, связь и досуг в Украине и в пяти странах, где оказалось больше всего украинских беженцев:

Мостовые переправы через Днепр

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины ожидает выделения средств из централизованного бюджета для строительства альтернативных мостовых переправ через Днепр. Пока финансирование непосредственно на соответствующие проекты не выделено, однако агентство надеется на его обеспечение в течение следующих нескольких недель. В частности, первый транш будет составлять ориентировочно чуть более 1 млрд грн на все мостовые переходы.

Управление жилищным фондом

Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 16209 «Об управлении жилищным фондом». Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание целостной правовой основы управления жилищным фондом, при которой для каждого дома понятно, кто им управляет, кто оплачивает услуги и кто отвечает за его состояние.

Причины колебаний курса

Как пояснили в Национальном банке, в начале ноября спрос на иностранную валюту вырос из-за увеличения бюджетных расходов, в том числе на оборону и безопасность, тогда как ее предложение оставалось ограниченным. В то же время НБУ готов и дальше поддерживать устойчивость валютного рынка.

Со своей стороны, инвестиционный банкир Сергей Фурса оценил перспективы гривны и рассказал, стоит ли украинцам готовиться к росту курса доллара до 50 гривен. По его прогнозу , в ближайшее время такого уровня не будет, однако он может стать реальностью в конце 2027 или в середине 2028 года.

Нацбанк также обновил подходы к определению, расчету и обнародованию индикаторов денежного и валютного рынка Украины. В частности, вводится новый индикатор валютного рынка — справочный курс гривны к евро по состоянию на 12:00. Также НБУ изменяет подходы к расчету официальных курсов валют и расширяет список информации, которую будет публиковать каждый день.