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ПриватБанк остаточно виграв суд у Коломойського та Боголюбова на понад $3 млрд

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ПриватБанк
ПриватБанк
Верховний суд Британії поставив крапку в справі ПриватБанку проти його колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Тепер вони мають відшкодувати банку понад $3 млрд, оскільки суд відмовив їм у дозволі на подальше оскарження рішення.
Про це повідомив ПриватБанк.

Що про це відомо

У липні 2025 року Високий суд Англії встановив, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти банку у 2013−2014 роках. Суд зобов’язав колишніх власників відшкодувати завдані збитки на суму понад $3 млрд.
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Після цього Коломойський і Боголюбов звернулися до Апеляційного суду, намагаючись скасувати рішення. Зокрема, вони стверджували, що нібито вже повернули банку незаконно привласнені кошти. Однак 22 травня 2026 року Апеляційний суд Англії відхилив їхні скарги.
Ухвали Верховного суду Великої Британії від 3 листопада 2026 року завершують процедуру оскарження. Відтак рішення англійського суду від липня 2025 року набуває остаточного характеру, і ПриватБанк може домагатися його примусового виконання в будь-якій юрисдикції. Йдеться про стягнення з колишніх власників понад $3 млрд. Ця сума охоплює відшкодування збитків, відсотки та судові витрати.
У ПриватБанку привітали рішення Верховного суду Великої Британії та зазначили, що відхилення заяв відповідачів дає змогу продовжити роботу з примусового виконання судового рішення.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанк
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