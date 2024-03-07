День финансов: прибыль банков, средняя зарплата, спрос на валюту — Finance.ua

День финансов: прибыль банков, средняя зарплата, спрос на валюту Сегодня 17:50

Четверг, 7 марта. Сколько украинцы зарабатывают в Украине и почему не идут на работу в Германии.

Прибыль банков. Банки Украины за январь 2024 года Банки Украины за январь 2024 года получили 16,762 млрд гривен прибыли после налогообложения. На первом месте — ПриватБанк. На втором и третьем местах государственные Ощадбанк (1,556 млрд гривен) и Укрэксимбанк (1,061 млрд гривен).

Зарплаты в феврале. Как Как говорит аналитика Work.ua, в феврале средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 тыс. грн. Больше всего зарплаты выросли в таких категориях, как Охрана, безопасность +14%; Рабочие специальности, производство +5%; Юриспруденция +4%. Самые высокие средние зарплаты рынок труда предлагает специалистам для Сил обороны Украины.

количество новых вакансий росло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022−2023 годов. А по Кстати, как свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ, с начала 2024 годаросло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022−2023 годов. А по словам президента Конфедерации работодателей Украины Алексея Мирошниченко, теневой рынок труда в Украине из-за мобилизации вырос до 4 миллионов человек.

Отметим, что более миллиона украинцев находятся в ФРГ под временной защитой Евросоюза. Однако только 20% сами зарабатывают себе на жизнь. Почему так мало? Об этом рассказываем в новой статье:

Сокращение спроса на валюту. По По данным НБУ, спрос на валюту в Украине в феврале 2024 года снизился по сравнению с январем. В итоге курс гривны по отношению к доллару практически не изменился. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1,4%, а к концу месяца сократилась до 0,8%.

В то же время начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует , что на следующей неделе на валютном рынке будет состояние курсовой изменчивости.

Также на нашем YouTube-канале вышло новое видео с финансовым экспертом Алексеем Козыревым, где он дает прогноз курса валют на следующую неделю. Кроме того, он расскажет, что подорожает в 2024 году, какой будет инфляция и кого коснется дополнительный военный сбор.

увеличении военного сбора и новых ставках акциза Детали об рассказала народный депутат Нина Южанина.

Размеры депозитов в банках. Нацбанк Нацбанк опубликовал данные по вкладам физических лиц и ФЛП в банках-участниках ФГВФЛ. Оказалось, что больше всего депозитов украинцы держат размером от 10 грн до 200 тыс. грн. По состоянию на 1 января таких было 38,7 млн вкладов на сумму 372,7 млрд гривен.

$15 млрд на быстрое восстановление. В Министерстве финансов В Министерстве финансов заявили , что потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около $37,3 млрд. На быстрое восстановление Украине нужно около $15 млрд. Из них около $5,5 млрд уже профинансировано из государственного бюджета.

До 1,5 млн грн на собственное дело. Украинский ветеранский фонд Минветеранов Украинский ветеранский фонд Минветеранов приступил к отбору заявок на программу финансирования ветеранского бизнеса. На начало или развитие собственного дела можно получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен. Прием заявок продлится с 6 по 19 марта 2024 года.

фото- и видеофиксации при вручении повесток от представителей ТЦК и социальной поддержки. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал введение обязательнойот представителей ТЦК и социальной поддержки.

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