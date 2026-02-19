День финансов: премии для энергетиков, ремонт дорог, компенсация за авто Сегодня 17:38

В четверг, 19 февраля, рассказываем, как перевозить золото и другие металлы за границу и почему в некоторых платежках киевлян ноли за коммуналку.

Но прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания. Вы — частью нашего дружного и профессионального сообщества, для которого мы всегда стремимся предоставлять честную коммуникацию, актуальную и практическую информацию, заботу о ваших интересах и кошельке. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Вы — частью нашего дружного и профессионального сообщества, для которого мы всегда стремимся предоставлять честную коммуникацию, актуальную и практическую информацию, заботу о ваших интересах и кошельке. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке.

👷 Ежегодная премия для энергетиков

Кабинет Министров ввел ежегодную Премию для работников энергетической отрасли. Соответствующее решение предусматривает присуждение до 50 вознаграждений ежегодно в размере 200 тыс. грн каждое.

🏢 «Жилищный закон»

В Украине изменились правила предоставления служебного жилья. Теперь право на безвозмездное получение жилья в собственность сохранят только для четырех категорий граждан. Для других служебное жилье будет предоставляться только в пользование на условиях аренды.

👪 Программы поддержки на одной платформе

Правительство запустило единую платформу зимних программ поддержки для граждан, ОСМД, бизнеса и общин. Ресурс объединяет существующие государственные инструменты помощи.

❄️ В платежках киевлян стоят ноли

Бумажные квитанции с обновленными суммами начнут разносить в ближайшее время, а в личных кабинетах потребителей пока что могут отображаться ноли — начисления будут скорректированы индивидуально за фактически полученную услугу.

🚘 Условия компенсации за приобретенное авто для ветеранов

В столице расширили условия предоставления частичной компенсации за приобретение автомобиля для киевлян — защитников и защитниц с инвалидностью I или II группы. Условия и суммы — читайте здесь.

👛 Каждому седьмому работнику «урезали» зарплату

В 2025 году экономические реалии вынудили часть компаний пересмотреть расходы на персонал. В результате сокращение зарплаты коснулось 15% работников. По сравнению с предыдущим годом внимание к этому вопросу несколько снизилось — в 2024-м о приоритетности сохранения зарплат говорили 66% работодателей.

💰Что будет с долларом в начале весны

Об этом Начало весны может оказаться чувствительным периодом для валютного рынка Украины. В то же время, оснований для потери контроля над курсом пока нет.Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

🎥Кстати, куда инвестировать в 2026 году и как не упустить возможности сегодня — говорится в нашем новом подкасте.

🚚 Ремонты дорог

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ремонт дорог для общего пользования в Украине должны начать, как только это позволят погодные условия.

📊 Какие отрасли больше всего наполняют бюджет

В январе 2026 года предприятия сферы торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили более трети доходов сводного бюджета Украины. Их совокупная доля составила 36,4%, что подтверждает определяющую роль этих секторов в экономике страны.

20 февраля в Киеве ведущие эксперты, представители НБУ и топ-менеджмент крупнейших банков соберутся на ивенте Напомним,в Киеве ведущие эксперты, представители НБУ и топ-менеджмент крупнейших банков соберутся на ивенте FinYear 2026 , чтобы определить векторы развития бизнеса на 2026 год. Билетов становится все меньше, поэтому пора действовать!

В этом году FinYear предлагает формат максимального погружения: откровенные соло-выступления и острые панельные дискуссии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.