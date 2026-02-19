0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: премии для энергетиков, ремонт дорог, компенсация за авто

27
В четверг, 19 февраля, рассказываем, как перевозить золото и другие металлы за границу и почему в некоторых платежках киевлян ноли за коммуналку.
🧐 Но прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания. Вы — частью нашего дружного и профессионального сообщества, для которого мы всегда стремимся предоставлять честную коммуникацию, актуальную и практическую информацию, заботу о ваших интересах и кошельке. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке.
👷 Ежегодная премия для энергетиков
Кабинет Министров ввел ежегодную Премию для работников энергетической отрасли. Соответствующее решение предусматривает присуждение до 50 вознаграждений ежегодно в размере 200 тыс. грн каждое.
🏢 «Жилищный закон»
В Украине изменились правила предоставления служебного жилья. Теперь право на безвозмездное получение жилья в собственность сохранят только для четырех категорий граждан. Для других служебное жилье будет предоставляться только в пользование на условиях аренды.
👪 Программы поддержки на одной платформе
Правительство запустило единую платформу зимних программ поддержки для граждан, ОСМД, бизнеса и общин. Ресурс объединяет существующие государственные инструменты помощи.
❄️ В платежках киевлян стоят ноли
Бумажные квитанции с обновленными суммами начнут разносить в ближайшее время, а в личных кабинетах потребителей пока что могут отображаться ноли — начисления будут скорректированы индивидуально за фактически полученную услугу.
🚘 Условия компенсации за приобретенное авто для ветеранов
В столице расширили условия предоставления частичной компенсации за приобретение автомобиля для киевлян — защитников и защитниц с инвалидностью I или II группы. Условия и суммы — читайте здесь.
👛 Каждому седьмому работнику «урезали» зарплату
В 2025 году экономические реалии вынудили часть компаний пересмотреть расходы на персонал. В результате сокращение зарплаты коснулось 15% работников. По сравнению с предыдущим годом внимание к этому вопросу несколько снизилось — в 2024-м о приоритетности сохранения зарплат говорили 66% работодателей.
💰Что будет с долларом в начале весны
Начало весны может оказаться чувствительным периодом для валютного рынка Украины. В то же время, оснований для потери контроля над курсом пока нет. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.
🎥Кстати, куда инвестировать в 2026 году и как не упустить возможности сегодня — говорится в нашем новом подкасте.
🚚 Ремонты дорог
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ремонт дорог для общего пользования в Украине должны начать, как только это позволят погодные условия.
📊 Какие отрасли больше всего наполняют бюджет
В январе 2026 года предприятия сферы торговли и перерабатывающей промышленности обеспечили более трети доходов сводного бюджета Украины. Их совокупная доля составила 36,4%, что подтверждает определяющую роль этих секторов в экономике страны.
Напомним, 20 февраля в Киеве ведущие эксперты, представители НБУ и топ-менеджмент крупнейших банков соберутся на ивенте FinYear 2026, чтобы определить векторы развития бизнеса на 2026 год. Билетов становится все меньше, поэтому пора действовать!
В этом году FinYear предлагает формат максимального погружения: откровенные соло-выступления и острые панельные дискуссии.
День финансов: премии для энергетиков, ремонт дорог, компенсация за авто
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаВалютаАвтоВоеннослужащий
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems