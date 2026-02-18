FinYear 2026: встигніть зарезервувати місце серед лідерів фінансового ринку Сьогодні 17:15

Провідні експерти, представники НБУ та топменеджмент найбільших банків зберуться на івенті FinYear 2026

20 лютого у Києві провідні експерти, представники НБУ та топменеджмент найбільших банків зберуться на івенті у Києві провідні експерти, представники НБУ та топменеджмент найбільших банків зберуться на івенті FinYear 2026 , щоб визначити вектори розвитку бізнесу на 2026 рік. Квитків стає все менше, тож час діяти!

Концентрація експертизи: що у програмі?

Цьогорічний FinYear пропонує формат максимального занурення: відверті соло-виступи та гострі панельні дискусії.

Перший заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук окреслить пріоритети регулятора, а Анна Стовпова презентує першу в Україні академічну працю про цифрові валюти.

окреслить пріоритети регулятора, а презентує першу в Україні академічну працю про цифрові валюти. Григорій Овчаренко (ICU) навчить бізнес ефективно управляти вільними ресурсами, а Кирило Єжов (Kantar) розкриє нові вимоги українських клієнтів до фінпослуг.

навчить бізнес ефективно управляти вільними ресурсами, а розкриє нові вимоги українських клієнтів до фінпослуг. Разом із модераторами Ольгою Василевською-Смаглюк, Сергієм Наумовим (НАБУ), Сергієм Грабчаком (Ощадбанк) та Олександром Рольським (newage.) розберемо як масштабувати фінансування економіки, де штучний інтелект реально генерує прибуток, а не просто витрачає бюджети.

NovaPay, ПУМБ, ОТП Банку, Moneyveo, Universal Bank та інших знакових компаній. Практичними кейсами щодо трансформацій бізнес-банкінгу та маркетингових стратегій також поділяться лідери зта інших знакових компаній.

Партнери та нетворкінг

Масштаб та експертність конференції забезпечує потужний склад партнерів — рушіїв українського фінансового ринку. Стратегічний партнер заходу, Група ICU , вже понад 15 років утримує статус провідної незалежної інвестиційної групи, будучи найбільшим брокером на ринку держоблігацій та експертом з управління активами й венчурних інвестицій. Технологічний фундамент івенту представляє PSP Platon — платіжний провайдер, який з 2012 року створює індивідуальні рішення для e-commerce, гарантуючи бізнесу безпеку та гнучкість онлайн-платежів. Сектор інноваційного кредитування презентує Moneyveo — сервіс, що став еталоном швидкої фінансової допомоги «тут і зараз» завдяки повній цифровізації процесів. Доповнює цю синергію компанія Monto , яка робить позики максимально людяними та доступними навіть у складних ситуаціях, забезпечуючи доступ до коштів у кілька кліків.

Умови участі та реєстрація

З огляду на обмежену кількість місць та високий інтерес до події з боку професійної спільноти, організатори закликають учасників завчасно подбати про квитки. Конференція відбудеться виключно в офлайн-форматі, що забезпечить учасникам можливість прямого нетворкінгу та обміну досвідом.

Захід пройде у Києві з дотриманням усіх заходів безпеки: обрана локація має надійне облаштоване укриття. Детальна інформація про місце проведення буде надіслана власникам квитків безпосередньо перед івентом. Реєстрація на конференцію триває на офіційному сайті FinYear 2026 до повного заповнення залу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.