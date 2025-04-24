День финансов: повреждение имущества во время обстрелов, госдолг, размеры и валюта вкладов украинцев — Finance.ua

День финансов: повреждение имущества во время обстрелов, госдолг, размеры и валюта вкладов украинцев Сегодня 17:38

В четверг, 24 апреля, мы рассказываем, что делать в случае повреждения имущества во время обстрелов (КГГА напомнил алгоритм действий). Президент Зеленский ответил на требования Трампа по Крыму.

Реструктуризация госдолга. На этой неделе в Вашингтоне Украина не На этой неделе в Вашингтоне Украина не смогла достичь соглашения в ходе переговоров с держателями долга в 2,6 миллиарда долларов. В случае если этого соглашения так и не достигнут, Украине грозит дефолт.

В Минфине прокомментировали обнародованное на бирже заявление о ВВП-варрантах.

Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне 23 апреля. Основной темой разговора стало экономическое сотрудничество между государствами, а также вопросы финансовой помощи нашему государству на следующий год.

Великобритания ввела 150 новых санкций. Великобритания Великобритания ввела новый пакет санкций против россии утром 24 апреля. Он включает, в частности, запрет на ввоз контроллеров видеоигр, используемых для управления дронами.

Законопроект о виртуальных активах. Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике единогласно поддержал законопроект о виртуальных активах. Об этом Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике единогласно поддержал законопроект о виртуальных активах. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета, нардеп Ярослав Железняк.

Условия назначения минимальной и максимальной пенсии. Напомним, Напомним, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 — для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет) устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который определен законом.

Размеры и валюта вкладов украинцев. По состоянию на 1 апреля 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 392,8 млрд грн. Об этом По состоянию на 1 апреля 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 392,8 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Стало известно, из каких источников ликвидируемые банки получили наибольшее количество поступлений в I квартале.

Кредитные ставки для украинцев поднимутся до конца года.

Два новых типа отсрочек в «Резерве+». В мобильном приложении для военнообязанных « В мобильном приложении для военнообязанных « Резерв+ » до 8 мая должны появиться два новых типа отсрочек. Об этом в телеэфире заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Средние зарплаты в Польше уже уже давно стали популярным направлением для заработков среди украинцев. В 2025 году средний уровень зарплат в стране снова вырос.

Донат в $1 млн на разминирование Украины. Анонимный донор внес вклад в 1 миллион долларов на разминирование Украины через платформу United24. Об этом Анонимный донор внес вклад в 1 миллион долларов на разминирование Украины через платформу United24. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сегодня Finance.ua в новой статье решил разобраться, сколько могут прослужить электромобили и в какую сумму обойдется обслуживание.

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