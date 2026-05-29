День финансов: подтверждение критичности предприятий, ошибочные выплаты по 1500 грн, мигранты на рынке труда в Украине Сегодня 17:45

Пятница, 29 мая. Бизнесу дали дедлайн на подтверждение статуса критичности, а поляки хотят купить часть самой большой сети АЗС Украины.

Дедлайн на подтверждение статуса критичности

Предприятия получат три месяца до 1 сентября для подтверждения статуса критически важных по обновленным правилам бронирования работников. Последнее переподтверждение проводилось в декабре 2024 года, когда правительство одновременно пересмотрело критерии, в частности относительно уровня заработной платы.

Новый электронный сервис для бизнеса

Государственная налоговая служба запускает новый электронный сервис для бизнеса, работающий в сфере продажи горючего, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Сервис автоматически посылает плательщикам уведомления о необходимости обновления данных в реестрах лицензиатов.

В то же время, налоговые проверки остаются одним из главных страхов для бизнеса. Система отбора работает по четким критериям, прописанным в нормативных документах. Если знать эти правила, можно лучше контролировать риски и избегать ситуаций, которые привлекают внимание налоговой.

Реформа ТЦК

Министерство обороны в ближайшее время представит обновленную реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Там заявили , что любые изменения в системе мобилизации должны быть взвешенными и не создавать угроз для обороноспособности государства в условиях полномасштабной войны.

Ошибочные выплаты по 1500 грн

В Украине возникла ситуация с ошибочными начислениями социального пособия в размере 1500 грн. Пенсионный фонд уверяет , что это не повлияет на остальные социальные выплаты — все они сохранены. Граждан призывали воздержаться от самостоятельного возврата денег. Возврат ошибочно начисленных средств будет осуществляться исключительно законным способом.

Тарифы на газ в июне

Поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали ценники на июнь. Годовые предложения традиционно не изменились. Они колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб. А вот месячные предложения по сравнению с маем снизились. Месячные ценники колеблются от 8,46 до 28,49 грн за кубический метр.

Зарплаты госслужащих

Министерство финансов обнародовало данные из «дашборда» относительно оплаты труда в государственных органах за апрель 2026 года. За год средний уровень денежного довольствия госслужащих вырос на 3,5 тыс. грн:

в аппаратах центральных госорганов показатель достиг 60,7 тыс. грн (рост на 3,5 тыс. грн против прошлого года);

на региональном уровне работники территориальных органов в среднем получают 36 тыс. грн. (+2,6 тыс. грн.);

работники областных государственных (военных) администраций — 45,1 тыс. грн. Зарплаты в этой категории выросли на 10,3 тыс. грн по отношению к показателям апреля прошлого года.

Как отмечают эксперты портала robota.ua, глобальный наем постепенно становится новой реальностью для бизнеса. Большинство работодателей (57%) рассматривают возможность международного найма, но еще не начали искать специалистов за пределами Украины. А вот 23% компаний уже активно нанимают таланты из разных стран мира и удовлетворены этим опытом.

🛠️ В последнее время в соцсетях и СМИ стала распространяться информация, что Украину массово заселяют мигрантами. Редакция Finance.ua решила выяснить, откуда взялась эта волна о нашествии мигрантов и что за ней скрывается. Мы также спросили у юриста, что действительно нужно знать о трудовой миграции в Украине:

Orlen хочет инвестировать в «Укрнафту»

Польская группа Orlen заинтересована в расширении своего присутствия в Украине и ведет переговоры о возможном участии в «Укрнафте», заявил президент компании Иренеуш Фонфара. По словам главы Orlen, украинский рынок имеет стратегическое значение для группы, в частности, для нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе, который реализует в Украине почти 18% своей продукции.

NovaPay меняет тарифы на наложенный платеж

NovaPay с 1 июня расширит действие сниженного тарифа на оплату посылок с наложенным платежом. Тариф в размере 1% + 10 грн будет действовать не только при оплате в мобильных приложениях NovaPay и Новой почты, но и в отделениях, на кассах самообслуживания и при оплате через автосписание.

Со своей стороны Ощадбанк сообщил , что срок действия платежных карт автоматически продлен до 31 декабря 2026 года. Это касается карт, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года.

