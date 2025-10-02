День финансов: подготовка к продаже двух госбанков, уплата налогов в «Дії», ситуация с выплатой зарплат военным
Четверг, 2 октября. Правительство готовит «Сенс Банк» и «Укргазбанк» к приватизации, в бюджете не хватает 300 миллиардов гривен на зарплаты военным, а риелторов могут обязать работать по новым правилам.
Процесс приватизации «Сенс Банка» и «Укргазбанка»
Кабинет Министров принял решение о начале подготовки к продаже государственных пакетов акций в уставном капитале АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк». Процесс будет проходить в три этапа: подготовка акций к продаже, проведение конкурса, заключение договора купли-продажи.
Новации от ГНС
ГНС и Минцифры работают над расширением налоговых сервисов. В частности, планируется автоматизировать взыскание налогового долга и разрешить платить налоги через «Дію». В настоящее время ГНС работает над изменениями в Налоговый кодекс, чтобы нивелировать проблему и не нарушить права плательщиков.
Зарплаты военных под угрозой
Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа заявила, что до конца года осталось три месяца, но в государственном бюджете 2025 года до сих пор не хватает средств на зарплаты украинским военным — дефицит оценивают в около 300 млрд грн. Основная надежда — на переговоры с международными партнерами, чтобы часть денег, которую выделяет ЕС, можно было направить на эти нужды.
Также, по словам Пидласой, высокий прогноз курса доллара, заложенный в проект бюджета на следующий год, напрямую повлияет на запланированные доходы государства.
Требования к риелторам
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила ряду профильных ведомств проработать вопрос упорядочения деятельности агентств недвижимости и риелторов.
По ее мнению, законодательное урегулирование риелторской деятельности может способствовать повышению прозрачности и усилению конкуренции на рынке недвижимости, защите прав потребителей, увеличению поступлений в бюджет и профессионализации сферы риелторских услуг.
Шаг вместо копейки
Украина уже скоро может отказаться от копеек — вместо них в обращении будут ходить шаги. Об этом свидетельствует соответствующий законопроект № 14093. Авторы документа предлагают до конца 2025 года произвести 20 млн монет номиналом 50 шагов. Во время переходного периода в обращении будут одновременно действовать копейка и шаг.
Тарифы в Meest
С 1 октября Meest Почта вводит обновленный базовый прайс и новую весовую категорию. Новая весовая категория для отправлений — до 20 кг — станет альтернативой между уже имеющимися тарифами.
Минималка и прожиточный минимум
Председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает в проекте государственного бюджета установить прожиточный минимум на уровне 4 700 грн, а минимальную зарплату — 12 000 грн. По словам Гетманцева, это позволит сделать бюджетные показатели более приближенными к реальным потребностям людей.
Улучшенные условия службы и поддержка военных
Правительство приняло ряд изменений для улучшения условий службы и поддержки военных. Во-первых, Кабмин упростил процедуру перевода военнослужащих между ВСУ и Нацгвардией. Во-вторых, защитники, проходившие лечение за границей, получат от государства компенсацию на дорогу домой.
Также правительство освободило от уплаты пошлины и НДС повторный ввоз комплектующих, которые поставщик импортирует для выполнения государственных оборонных контрактов при условии, что эти компоненты были уничтожены при исполнении контракта.
Кроме того, было принято постановление, которое уточняет процедуры получения удостоверения участника боевых действий.
