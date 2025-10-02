День финансов: подготовка к продаже двух госбанков, уплата налогов в «Дії», ситуация с выплатой зарплат военным Сегодня 17:45

Четверг, 2 октября. Правительство готовит «Сенс Банк» и «Укргазбанк» к приватизации, в бюджете не хватает 300 миллиардов гривен на зарплаты военным, а риелторов могут обязать работать по новым правилам.

Процесс приватизации «Сенс Банка» и «Укргазбанка»

Кабинет Министров принял решение о начале подготовки к продаже государственных пакетов акций в уставном капитале АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк». Процесс будет проходить в три этапа: подготовка акций к продаже, проведение конкурса, заключение договора купли-продажи.

Новации от ГНС

ГНС и Минцифры работают над расширением налоговых сервисов. В частности, планируется автоматизировать взыскание налогового долга и разрешить платить налоги через «Дію». В настоящее время ГНС работает над изменениями в Налоговый кодекс, чтобы нивелировать проблему и не нарушить права плательщиков.

Зарплаты военных под угрозой

Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа заявила , что до конца года осталось три месяца, но в государственном бюджете 2025 года до сих пор не хватает средств на зарплаты украинским военным — дефицит оценивают в около 300 млрд грн. Основная надежда — на переговоры с международными партнерами, чтобы часть денег, которую выделяет ЕС, можно было направить на эти нужды.

Также, по словам Пидласой, высокий прогноз курса доллара, заложенный в проект бюджета на следующий год, напрямую повлияет на запланированные доходы государства.

Требования к риелторам

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила ряду профильных ведомств проработать вопрос упорядочения деятельности агентств недвижимости и риелторов.

По ее мнению, законодательное урегулирование риелторской деятельности может способствовать повышению прозрачности и усилению конкуренции на рынке недвижимости, защите прав потребителей, увеличению поступлений в бюджет и профессионализации сферы риелторских услуг.

Шаг вместо копейки

Украина уже скоро может отказаться от копеек — вместо них в обращении будут ходить шаги. Об этом свидетельствует соответствующий законопроект № 14093. Авторы документа предлагают до конца 2025 года произвести 20 млн монет номиналом 50 шагов. Во время переходного периода в обращении будут одновременно действовать копейка и шаг.

Тарифы в Meest

С 1 октября Meest Почта вводит обновленный базовый прайс и новую весовую категорию. Новая весовая категория для отправлений — до 20 кг — станет альтернативой между уже имеющимися тарифами.

Минималка и прожиточный минимум

Председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает в проекте государственного бюджета установить прожиточный минимум на уровне 4 700 грн, а минимальную зарплату — 12 000 грн. По словам Гетманцева, это позволит сделать бюджетные показатели более приближенными к реальным потребностям людей.

Улучшенные условия службы и поддержка военных

Правительство приняло ряд изменений для улучшения условий службы и поддержки военных. Во-первых, Кабмин упростил процедуру перевода военнослужащих между ВСУ и Нацгвардией. Во-вторых, защитники, проходившие лечение за границей, получат от государства компенсацию на дорогу домой.

Также правительство освободило от уплаты пошлины и НДС повторный ввоз комплектующих, которые поставщик импортирует для выполнения государственных оборонных контрактов при условии, что эти компоненты были уничтожены при исполнении контракта.

Кроме того, было принято постановление , которое уточняет процедуры получения удостоверения участника боевых действий.

