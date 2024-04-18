День финансов: план помощи от США на $61 млрд, госдолг Украины, сроки следующего транша ЕС — Finance.ua

День финансов: план помощи от США на $61 млрд, госдолг Украины, сроки следующего транша ЕС Сегодня 17:50

Четверг, 18 апреля. Что предполагает обновленный план помощи Украине от США, и когда ожидать нового транша от ЕС.

Помощь Украине от США. В США В США обнародовали законопроект о дополнительном финансировании для Украины, подготовленный спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном вместо документа, согласованного Сенатом США. Законопроект должен быть принят в субботу и направлен на рассмотрение Сената. Обновленный документ предусматривает выделение около $61 млрд на помощь Украине и союзникам и пополнение запасов американской армии.

подробностях законопроекта. В свою очередь посол в США Оксана Маркарова рассказала

Транш от ЕС. Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Герт-Ян Купман Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Герт-Ян Купман заявил , что Украина на следующей неделе получит второй транш по согласованной программе макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС объемом 1,5 млрд евро. Ранее в марте этого года Украина уже получила первый транш в размере 4,5 млрд евро.

Госдолг Украины. Международный валютный фонд Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в нынешнем году до 94% ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее. Этот прогноз несколько меньше по сравнению с октябрьским выпуском — тогда ожидалось, что госдолг вырастет до 98,6% в 2024 году.

Курс доллара в Украине. Экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин Экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил , что сейчас на фоне новых ударов врага по инфраструктуре валютный курс под дополнительной угрозой. В целом с начала этого года гривна к доллару США девальвировала на 3,1%.

выше 40 гривен за доллар. Курс доллара в Украине на сегодняшний день полностью согласован Национальным банком. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует , что вряд ли НБУ повысит эту планку

Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский не исключает , что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в этой связи просит предоставить Украине современные средства ПВО. «россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам», — сказал он.

Бизнес озвучил планы на год. По По данным НБУ, ожидания предпринимателей относительно роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника усиливаются. В то же время бизнес продолжает ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях.

наиболее востребованной на рынке труда в прифронтовых регионах является профессия продавца или продавца-консультанта. Среди высокооплачиваемых профессий аналитики отмечают профессию автослесаря. Кстати, по данным OLX Украина,в прифронтовых регионах является профессия продавца или продавца-консультанта. Среди высокооплачиваемых профессий аналитики отмечают профессию автослесаря.

Перерасчет пенсий. С 1 апреля в Украине С 1 апреля в Украине производится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Лично обращаться для проведения пересчета никуда не нужно, он происходит автоматически. Выплата повышенных пенсий состоится в июне.

Активы Богуслаева. Высший антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. В доход государства взысканы корпоративные права («Мотор банк», «Мотор Гарант» (страховая), Винницкий авиационный завод и другие предприятия), недвижимость, земельные участки, денежные средства, оружие и другие активы.

Проценты по кредитам и депозитам. Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов заявил , что в случае очередного снижения учетной ставки Национального банка, до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2−3%, а депозитные ставки упадут на 3,5−4,5%.

В жизни нередко бывают ситуации, когда необходимо совершить действие, на которое совсем нет времени или возможности. К примеру, вы оформили в банке депозит, а пополнить его или, что еще хуже, забрать у вас нет возможности. Чтобы передать право на распоряжение депозитом кому угодно, понадобится доверенность. Что для этого нужно и какой алгоритм действий — рассказываем в новой статье:

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