День финансов: план помощи от США на $61 млрд, госдолг Украины, сроки следующего транша ЕС — Finance.ua

День финансов: план помощи от США на $61 млрд, госдолг Украины, сроки следующего транша ЕС
Четверг, 18 апреля. Что предполагает обновленный план помощи Украине от США, и когда ожидать нового транша от ЕС.
Помощь Украине от США. В США обнародовали законопроект о дополнительном финансировании для Украины, подготовленный спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном вместо документа, согласованного Сенатом США. Законопроект должен быть принят в субботу и направлен на рассмотрение Сената. Обновленный документ предусматривает выделение около $61 млрд на помощь Украине и союзникам и пополнение запасов американской армии.
В свою очередь посол в США Оксана Маркарова рассказала о подробностях законопроекта.
Транш от ЕС. Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Герт-Ян Купман заявил, что Украина на следующей неделе получит второй транш по согласованной программе макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС объемом 1,5 млрд евро. Ранее в марте этого года Украина уже получила первый транш в размере 4,5 млрд евро.
Госдолг Украины. Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в нынешнем году до 94% ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее. Этот прогноз несколько меньше по сравнению с октябрьским выпуском — тогда ожидалось, что госдолг вырастет до 98,6% в 2024 году.
Курс доллара в Украине. Экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что сейчас на фоне новых ударов врага по инфраструктуре валютный курс под дополнительной угрозой. В целом с начала этого года гривна к доллару США девальвировала на 3,1%.
Курс доллара в Украине на сегодняшний день полностью согласован Национальным банком. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что вряд ли НБУ повысит эту планку выше 40 гривен за доллар.
Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию. Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в этой связи просит предоставить Украине современные средства ПВО. «россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам», — сказал он.
Бизнес озвучил планы на год. По данным НБУ, ожидания предпринимателей относительно роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника усиливаются. В то же время бизнес продолжает ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях.
Кстати, по данным OLX Украина, наиболее востребованной на рынке труда в прифронтовых регионах является профессия продавца или продавца-консультанта. Среди высокооплачиваемых профессий аналитики отмечают профессию автослесаря.
Перерасчет пенсий. С 1 апреля в Украине производится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Лично обращаться для проведения пересчета никуда не нужно, он происходит автоматически. Выплата повышенных пенсий состоится в июне.
Активы Богуслаева. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. В доход государства взысканы корпоративные права («Мотор банк», «Мотор Гарант» (страховая), Винницкий авиационный завод и другие предприятия), недвижимость, земельные участки, денежные средства, оружие и другие активы.
Проценты по кредитам и депозитам. Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов заявил, что в случае очередного снижения учетной ставки Национального банка, до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2−3%, а депозитные ставки упадут на 3,5−4,5%.
В жизни нередко бывают ситуации, когда необходимо совершить действие, на которое совсем нет времени или возможности. К примеру, вы оформили в банке депозит, а пополнить его или, что еще хуже, забрать у вас нет возможности. Чтобы передать право на распоряжение депозитом кому угодно, понадобится доверенность. Что для этого нужно и какой алгоритм действий — рассказываем в новой статье:
Как оформить доверенность на депозит или любой другой банковский продукт ✍️
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