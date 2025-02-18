День финансов: план на 2025 год, причины закрытия ФЛП, банкноты, которые чаще всего подделывают — Finance.ua

День финансов: план на 2025 год, причины закрытия ФЛП, банкноты, которые чаще всего подделывают Сегодня 17:35

Во вторник, 18 февраля, чтобы помочь вам сравнить и выбрать самые выгодные условия от банков для ФЛП на старте 2025 года, Finance.ua создал этот текст. Каждый ФЛП в этом материале сможет выбрать для себя именно тот вариант, который будет для него наиболее удобным. Все детали в статье:

Правительство утвердило план на 2025 год. Кабинет Министров утвердил План приоритетных действий Правительства с подробными задачами и целями, а также сроками и отчетностью. Об этом Кабинет Министров утвердил План приоритетных действий Правительства с подробными задачами и целями, а также сроками и отчетностью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие. Кабинет Министров выделил более 1,5 млрд грн на Кабинет Министров выделил более 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронами рф 14 февраля.

Динамика развития экономики. Макроэкономические индикаторы украинской экономики в 2024 году показывают рост, однако положительная динамика Макроэкономические индикаторы украинской экономики в 2024 году показывают рост, однако положительная динамика замедляется . Аналитики отмечают, что приблизительно с начала II квартала прошлого года полностью иссяк эффект восстановления экономики после тяжелейшего 2022-го и, как следствие, низкая база сравнения, которая в 2023-м обеспечивала рекордные показатели экономического роста.

Денежные средства на ремонт дорог. Правительство Правительство распределило 12,6 млрд гривен на ремонт дорог. Так, утвержден порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.

Самые распространенные причины закрытия ФЛП в Украине. В январе возросла тенденция к В январе возросла тенденция к закрытию ФЛП в Украине. По данным «Опендатабот», в первый месяц 2025 года в Украине 61 455 ФЛП прекратило деятельность. Это рекордное месячное количество за все время полномасштабной войны. Открыли ФЛП в прошлом месяце 21 358 человек.

Женщины стали чаще возглавлять предприятия. Количество предприятий в Украине, которыми Количество предприятий в Украине, которыми руководят женщины, составило почти 236 тысяч. Это 36,2% от общего количества активных предприятий.

Количество обращений в «Резерв+» о заключении «мотивационного контракта». Количество обращений в мобильном приложении «Резерв+» относительно Количество обращений в мобильном приложении «Резерв+» относительно заключения годового «мотивационного контракта» для службы в армии для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет уже превысило отметку в 10 тысяч.

10 интересных дистанционных вакансий февраля. Технологический прогресс позволяет все большему количеству представителей разных Технологический прогресс позволяет все большему количеству представителей разных профессий работать удаленно. Такой формат работы требует дисциплины, отличных навыков управления временем и самомотивации.

Банкноты, которые чаще всего подделывали в 2024 году. Как Как сообщает НБУ, в прошлом году уровень подделки национальной валюты несколько вырос по сравнению с очень низкими показателями 2022−2023 годов. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году — 7,1).

Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара. По информации НБУ, финансовые По информации НБУ, финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,19 грн/доллар. В декабре 2024 года они ожидали курс 44,83 грн/доллар.

IKEA планирует возобновить работу. Открытие магазинов ІКЕА в Украине ожидается в 2025 году, дата будет объявлена официально компанией ІКЕА. Об этом и т. п. ). Открытие магазинов ІКЕА в Украине ожидается в 2025 году, дата будет объявлена официально компанией ІКЕА. Об этом сообщил операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин. Ритейлер производит ежедневно действия по физическому обновлению магазина (клининг, частичный ремонт, замена вывески, вывоз старого товара).

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