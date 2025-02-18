День финансов: план на 2025 год, причины закрытия ФЛП, банкноты, которые чаще всего подделывают — Finance.ua

День финансов: план на 2025 год, причины закрытия ФЛП, банкноты, которые чаще всего подделывают
Во вторник, 18 февраля, чтобы помочь вам сравнить и выбрать самые выгодные условия от банков для ФЛП на старте 2025 года, Finance.ua создал этот текст. Каждый ФЛП в этом материале сможет выбрать для себя именно тот вариант, который будет для него наиболее удобным. Все детали в статье:
Условия банков для ФЛП в 2025
Правительство утвердило план на 2025 год. Кабинет Министров утвердил План приоритетных действий Правительства с подробными задачами и целями, а также сроками и отчетностью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие. Кабинет Министров выделил более 1,5 млрд грн на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронами рф 14 февраля.
Динамика развития экономики. Макроэкономические индикаторы украинской экономики в 2024 году показывают рост, однако положительная динамика замедляется. Аналитики отмечают, что приблизительно с начала II квартала прошлого года полностью иссяк эффект восстановления экономики после тяжелейшего 2022-го и, как следствие, низкая база сравнения, которая в 2023-м обеспечивала рекордные показатели экономического роста.
Денежные средства на ремонт дорог. Правительство распределило 12,6 млрд гривен на ремонт дорог. Так, утвержден порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.
Самые распространенные причины закрытия ФЛП в Украине. В январе возросла тенденция к закрытию ФЛП в Украине. По данным «Опендатабот», в первый месяц 2025 года в Украине 61 455 ФЛП прекратило деятельность. Это рекордное месячное количество за все время полномасштабной войны. Открыли ФЛП в прошлом месяце 21 358 человек.
Женщины стали чаще возглавлять предприятия. Количество предприятий в Украине, которыми руководят женщины, составило почти 236 тысяч. Это 36,2% от общего количества активных предприятий.
Количество обращений в «Резерв+» о заключении «мотивационного контракта». Количество обращений в мобильном приложении «Резерв+» относительно заключения годового «мотивационного контракта» для службы в армии для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет уже превысило отметку в 10 тысяч.
10 интересных дистанционных вакансий февраля. Технологический прогресс позволяет все большему количеству представителей разных профессий работать удаленно. Такой формат работы требует дисциплины, отличных навыков управления временем и самомотивации.
Банкноты, которые чаще всего подделывали в 2024 году. Как сообщает НБУ, в прошлом году уровень подделки национальной валюты несколько вырос по сравнению с очень низкими показателями 2022−2023 годов. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году — 7,1).
Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз курса доллара. По информации НБУ, финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,19 грн/доллар. В декабре 2024 года они ожидали курс 44,83 грн/доллар.
IKEA планирует возобновить работу. Открытие магазинов ІКЕА в Украине ожидается в 2025 году, дата будет объявлена официально компанией ІКЕА. Об этом сообщил операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин. Ритейлер производит ежедневно действия по физическому обновлению магазина (клининг, частичный ремонт, замена вывески, вывоз старого товара
и т. п.).
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