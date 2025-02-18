Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС — Finance.ua
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Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС

Казна та Політика
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Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС
Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС
Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами рф 14 лютого.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, порівняно з 2024 роком відповідне фінансування збільшено на 139 млн грн.
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«росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС — це спроба залякати Україну, Європу та світ», — розповів Шмигаль.
Прем’єр поінформував, що наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.
За матеріалами:
Економічна Правда
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