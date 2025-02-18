Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС — Finance.ua

Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС

Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами рф 14 лютого.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, порівняно з 2024 роком відповідне фінансування збільшено на 139 млн грн.

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«росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС — це спроба залякати Україну, Європу та світ», — розповів Шмигаль.

Прем’єр поінформував, що наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Економічна Правда За матеріалами:

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