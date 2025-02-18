Динаміка розвитку економіки України сповільнилася у 2024 році: аналіз GMK Center — Finance.ua

Динаміка розвитку економіки України сповільнилася у 2024 році: аналіз GMK Center Сьогодні 09:00

Динаміка розвитку економіки України сповільнилася у 2024 році: аналіз GMK Center

Макроекономічні індикатори української економіки у 2024 році показують зростання, проте позитивна динаміка сповільнюється.

Про це пише GMK Center.

Аналітики зазначають, що приблизно з початку II кварталу минулого року повністю вичерпався ефект відновлення економіки після найтяжчого 2022-го і, як наслідок, низька база порівняння, яка у 2023-му забезпечувала рекордні показники економічного зростання.

Мінекономіки оцінює зростання української економіки 2024 року на рівні 3,6% р./р. Оцінку зростання було погіршено з 4% р./р., що було очікувано на тлі більш стриманих показників зростання реального ВВП у III кварталі, яке сповільнилося до 2% кв./кв.

«Майбутнє уповільнення зростання економіки було видно вже влітку. За оцінками Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), у серпні минулого року український ВВП знизився (уперше з березня 2023-го) на 2,8% щодо аналогічного місяця попереднього року. Це пов’язано зі швидким збиранням урожаю в липні та меншою врожайністю, ніж у липні 2023, що призвело до зниження доданої вартості в АПК», — йдеться в аналітиці.

Окрім стабілізації бази порівняння, на сповільнення зростання української економіки 2024 року вплинули невисокий врожай, слабший, ніж очікувалося, зовнішній попит, інтенсифікація бойових дій та посилення ударів по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі, посилення проблеми дефіциту кадрів.

Ключовими факторами підтримки економічного зростання торік стали робота морського коридору, яка сприяла збільшенню експорту АПК і ГМК, а також оборонні замовлення, які сприяли зростанню в машинобудуванні та низці суміжних галузей. Своєю чергою соціальні та інші виплати за рахунок міжнародної допомоги підтримували споживчий попит.

Аналітики неурядових організацій очікують, що український ВВП у доларовому вираженні 2024 року буде на рівні $188,8 млрд, що все ще на 5,5% менше, ніж 2021-го ($199,8 млрд).

За інших рівних умов у доступній для огляду перспективі в українській економіці не очікується різкого зростання або різкого провалу макроекономічних показників, які увійшли в «норму» з урахуванням реалій війни. За оцінкою ІЕД, зростання реального ВВП України 2025 року становитиме близько 3%. У 2025-му незалежні експерти очікують збільшення українського ВВП до $199,5 млрд. Це вже відповідатиме довоєнному рівню, але з поправкою на доларову інфляцію (12% - за період 2021−2024 рр.).

«Зовнішньоекономічна статистика показала зростання, але баланс торгівельних потоків далеко не на користь нашої економіки», — кажуть у GMK.

За даними НБУ, 2024 року експорт товарів і послуг зріс на 9,4% р./рр. — до $56,1 млрд, імпорт товарів і послуг збільшився на 3% р./р. — до $91,8 млрд.

Експорт товарів збільшився на 12,1% р./рр. — до $38,9 млрд.

Водночас товарний імпорт також продовжив зростати, хоч і меншими темпами — на 8,1% р./р., до $69 млрд.

Від’ємне зовнішньоторгівельне сальдо зменшилося до $35,7 млрд проти $37,9 млрд у 2023 році.

Скорочення дефіциту відбулося завдяки послугам, насамперед витратам українських мігрантів за кордоном.

Очікується, що експорт та імпорт товарів і послуг 2025 року зростуть на 7% і 3,7% відповідно.

Оцінки ділової активності до кінця минулого року трохи покращилися після різкого падіння в червні (до 43,6 пунктів), викликаного дефіцитом електроенергії після посилення російських ударів по енергоінфраструктурі. Однак із тих самих причин індекс очікувань ділової активності знизився з 47,2 у листопаді до 45,9 у грудні минулого року, практично повернувшись на рівень грудня 2023-го (45,7 п.). Таким чином поточні оцінки бізнес-клімату є помірно песимістичними, оскільки нейтральний рівень становить 50 пунктів. За підсумками січня-вересня 2024 року промислове виробництво зросло лише на 4,9% р./р. після 5,9% р./р. у 2023-му.

«Очевидно, що Україні вже зараз потрібно кардинально змінювати підходи до промислової політики. Орієнтуватися необхідно на політику Брюсселя, який активно обговорює підтримку базових галузей, включно зі сталевим сектором», — коментує Станіслав Зінченко, директор GMK Center.

Без сильного промислового базису Україна не зможе відновитися після закінчення війни навіть до довоєнного рівня соціально-економічного розвитку. Тому Україні потрібна системна підтримка базових галузей (енергетика, машинобудування, ГМК, хімпром) економіки, які наповнюють державний і місцеві бюджети, приносять у країну валютну виручку, підтримують зайнятість і забезпечують розвиток економіки.

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