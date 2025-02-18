IKEA планує відновити роботу в Україні у 2025 році — Finance.ua
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IKEA планує відновити роботу в Україні у 2025 році

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IKEA планує відновити роботу в Україні у 2025 році
IKEA планує відновити роботу в Україні у 2025 році
Відкриття магазинів ІКЕА в Україні очікується у 2025 році, дата буде повідомлена офіційно компанією ІКЕА.
Про це повідомив операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин у коментарі «Інтерфакс-Україна».
«Є дуже обнадійлива інформація, що це точно станеться цього року, але є два сценарії. Першій — в Україні припиняться бойові дії, відповідно це станеться дуже-дуже швидко. Якщо бойові дії не припиняються, відкриття займе трохи більше часу. Фізично вони вже готові», — повідомив Лашин.
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За його словами, ритейлер проводить щоденно дії по фізичному оновленню магазину (клінінг, частковий ремонт, заміна вивіски, вивіз старого товару тощо).
Членкиня правління Української асоціації меблярів (УАМ) Оксана Донска раніше повідомляла, що з боку IKEA також вже є замовлення для українських виробників «на закупівлю доволі широкої асортиментної матриці меблів».
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Нагадаємо, IKEA — заснована у Швеції нідерландська виробничо-роздрібна торговельна група, одна з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому. Входить до Ingka Group. IKEA (Inter IKEA Group) за підсумками 2024 фінансового року, який завершився 31 серпня, скоротив роздрібний продаж на 5,3% - до 45,1 млрд євро.
У травні 2020 року відбувся офіційний запуск інтернет-магазину IKEA в Україні паралельно з пунктами видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і Metro Cash & Carry. У грудні-2020 відкрився третій пункт видачі в ТРЦ Lavina Mall. У 2021 році було відкрито перший фізичний магазин на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.
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У червні минулого року центральний офіс IKEA ухвалив рішення про повернення в Україну, писав Forbes Ukraine. За даними видання, рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило у травні. Одним із головних чинників для шведського ритейлера стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex — Zara та Bershka.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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