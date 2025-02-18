10 цікавих дистанційних вакансій лютого — Finance.ua
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10 цікавих дистанційних вакансій лютого

Особисті фінанси
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10 цікавих дистанційних вакансій лютого
10 цікавих дистанційних вакансій лютого
Технологічний прогрес дає змогу все більшій кількості представників різних професій працювати віддалено. Такий формат роботи вимагає дисципліни, відмінних навичок управління часом і самомотивації.
Аналітики сайту budni.robota.ua зробили добірку вакансій для тих, хто хоче працювати віддалено.

Бізнес-аналітик у «Брокард-Україна»

Оператор парфумерно-косметичного ринку України запрошує взяти участь в конкурсі на посаду.
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Анонсовані обов’язки: збір інформації, опис і моделювання бізнес-процесів; аналіз і формалізація бізнес-вимог замовника; стандартизація та валідація звітів; написання технічної документації та інструкцій для користувачів; проведення аналізу ефективності та підготовка відповідних звітів; проведення навчання та консультацій для співробітників щодо використання звітів (Power BI); аналіз ефективності та вироблення пропозицій щодо оптимізації процесів у інтернет-магазину.

Tech Lead у Nestle Ukraine

Команда Nestle Business Services Lviv шукає кандидатів, готових стати частиною команди з автоматизації бізнес-процесів.
Потрібен: досвідчений фахівець із сильними лідерськими якостями, винятковими технічними знаннями ServiceNow та JavaScript, відмінними комунікативними здібностями.
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Пропонується: щорічний перегляд зарплати та премія, 28 днів оплачуваної відпустки, оплачувані лікарняні, медичне страхування, оплата обідів, дисконтна програма IT Club; офіційне працевлаштування.

Провідний (категорійний) аналітик у «Хлібні Інвестиції»

Один з найбільших українських холдингів з виробництва хлібобулочних виробів шукає фахівця у відділ маркетингу.
Якщо ви маєте аналітичні навички (вмієте працювати з даними, проводити аналіз і робити висновки на основі отриманих результатів); знаєте інструменти та програми для аналізу даних (Microsoft Excel, SQL тощо), а також Microsoft PowerPoint, — відгукуйтеся. Роботодавець зазначає, що досвід роботи з Power BI буде перевагою.

Архітектор 1С в «АТБ-маркет»

Серед побажань до кандидатів: досвід роботи на посаді програміста 1С 8.2 або 8.3 — від 5 років; досвід у проєктуванні нових конфігурацій 1С; досвід у підтримці та розвитку типових конфігурацій 1С; навички використання зовнішніх джерел даних; складання технічної та методичної документації; досвід оптимізації коду та запитів; знання способів обміну між базами з використанням OLE, COM, пряме звернення до бази SQL; досвід розробки нетипових рішень на базі 1С.

Корпоративний PR manager у Razom Group

Медіагрупа запрошує на роботу фахівця з досвідом роботи від 2 років.
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Майбутньому працівнику доручать такі завдання: розвиток бренду групи компаній, підвищення пізнаваності та репутації на ринку; формування особистого бренду СЕО та топових керівників; генерація інфоприводів, створення цікавих матеріалів для ЗМІ та їх пітчинг для публікацій; організація та координація медіаактивності СЕО та топових керівників (інтерв'ю, публічні виступи, участь у подіях, ведення соціальних мереж тощо); розробка та впровадження ефективних PR-кампаній, стратегій із залученням зовнішніх медіа.

Фахівець (чиня) з документообігу у Starlight Media

Медіагрупа запрошує до своєї команди. Серед завдань, які доведеться виконувати майбутньому працівнику: забезпечення повного циклу документообігу: підготовка документів, їх підписання; оформлення таблиць Excel; погодження всередині холдингу (з юристами, фінансистами) та з зовнішніми партнерами (включно з поштовими відправленнями) Free TV та Pay TV контрактів; аналітика ринку кіноіндустрії за запитом, пошук нових партнерів; збір та систематизація необхідної інформації для роботи з контентом.

PPC specialist у Kyivstar Tech

Українська гібридна ІТ-компанія, резидент Дія. City, оголошує конкурс на посаду.
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Потрібно: запускати performance-кампанії Google ads, Facebook ads та в інших платформах; оптимізувати performance-кампанії; брати участь у розробці банерів разом із командою дизайнерів для підвищення ефективності банерної реклами; брати участь в удосконаленні оголошень для підвищення релевантності, показника якості та показника оптимізації кампаній; відстежувати та виконувати KPI’s продукту; вести звіти/дашборди продукту; проводити A/B-тести.

Експерт з трудового законодавства у «Медіа-про»

Видавнича група компаній запрошує на роботу фахівців з досвідом роботи у сфері трудового права від 5 років; інспектора з кадрів або юриста.
Обов’язки: консультування клієнтів проєкту щодо застосування законодавства про працю та кадрового діловодства, військового обліку (письмово та телефоном); створення та направлення запитів до міністерств та відомств; пошук, підготовка, систематизація матеріалів для видань проєкту; актуалізація опублікованих матеріалів; робота з авторами видань; підготовка письмових відповідей на запити клієнтів; написання фахових матеріалів для видань та на сайт.

Дизайнер-верстальник видавництва «Лінгвіст»

Видавництво запрошує на роботу фахівця для верстки сучасних навчальних посібників. На майбутнього працівника чекають такі завдання: верстка поліграфічних макетів видань; розробка дизайну навчальних посібників; підготовка видань до друку.
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Що важливо для роботодавця: володіння пакетом дизайнерських програм Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator та інші); володіння Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point).
Досвід верстки підручників буде перевагою. Розглядають тільки резюме з портфоліо.

Керівник відділу маркетингу у Sculptor Lash

Компанія, яка спеціалізується на продажу косметичних засобів і матеріалів для нарощування та догляду за віями і бровами, оголошує про відкриття вакансії.
Портрет ідеального кандидата: знання інструментів управління командою від 5 осіб; досвід у сфері маркетингу від 2 років; досвід роботи в beauty або суміжній сфері буде плюсом; успішний досвід створення або запуску та розвитку брендів, нових продуктів; практичні знання та досвід управління маркетинг-процесами; досвід планування, організації, оцінка ефективності, управління результатами маркетингових процесів; досвід проведення маркетингових досліджень.
Ваші плани заслуговують на реалізацію. Дійте, й нехай вам в цьому допомагають гроші. До речі, найвигідніші кредити в одному каталозі тут:

Порівняти і взяти кредит 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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