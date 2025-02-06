Перевірки роботодавців: які штрафи передбачені за порушення законодавства — Finance.ua

Перевірки роботодавців: які штрафи передбачені за порушення законодавства Сьогодні 20:08 — Особисті фінанси

Перевірки роботодавців: які штрафи передбачені за порушення законодавства

Із запровадженням воєнного стану в України Урядом було покладено мораторій на проведення планових перевірок з боку контролюючих органів. Водночас дозволено здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) в окремих сферах за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природнього середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань країни.

Відповідно, позапланові перевірки проводяться на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади, які забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Про це пише budni.robota.ua

Причини для проведення позапланової перевірки органами Держпраці:

роботодавець приховує трудові відносини (працівники не оформлені офіційно, цивільно-правовий договір замість трудового договору);

безпідставне звільнення чи припинення трудового договору;

безпідставне призупинення дії трудового договору;

примусові відпустки без збереження зарплати;

переведення на іншу посаду без згоди працівника;

зміна істотних умов праці без повідомлення працівника;

несвоєчасна виплата зарплати.

Як здійснюються позапланові перевірки?

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) у період дії воєнного стану здійснюються:

За наявності підстав, визначених абз. 5, 8, 9, 10 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», вказані положення регламентують такі підстави:

звернення фізичної особи про порушення, які завдали шкоди її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому середовищу або безпеці держави. Але таке звернення має бути підтверджено відповідними документами або їх копіями, що підтверджують порушення;

доручення Прем’єр-міністра України про перевірку СГ у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що робить значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, пов’язаного з діяльністю підприємства;

рішення суду.

2. За зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації.

3. У зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.

Штрафи за порушення законодавства про працю

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» , у період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються.

Отже, у разі, якщо за результатами перевірки контролюючий орган виявив у вас порушення, про що склав відповідний припис, то не варто відкладати усунення цих порушень, адже в такому випадку ви потрапляєте під «амністію» і позбавляєтесь обов’язку сплатити штраф.

Якщо ж ви проігнорували припис, виданий органом Держпраці, то чекайте на застосування штрафних санкцій на підставі ст. 265 Кодексу законів про працю . Розмір штрафів обчислюється, зважаючи на розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення правопорушення.

Загальні правила накладення штрафів у порядку ст. 265 КЗпП

штрафи уповноважені накладати органи Держпраці;

порядок накладення та сплати штрафних санкцій регулюється Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого Постановою КМУ № 509 від 17.07.2013;

строки давності для застосування штрафів у порядку ст. 265 КЗпП не застосовуються;

накладений штраф може бути оскаржений в судовому порядку.

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Якщо штрафних санкцій, накладених у порядку ст. 265 КЗпП , можна уникнути під час дії воєнного стану, то з адмінштрафами, які накладаються на підставі ст. 41 КУпАПу , жодних послаблень на період дії воєнного стану не передбачено. У разі наявності на те підстав, органом Держпраці може бути складений протокол про адміністративне правопорушення (ст. 254 КУпАП ) і на підставі зазначеного протоколу виноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. За порушення, передбачені ч. 1−4, 7 ст. 41 КУпАП , виносити постанови уповноважені суди (ст. 221 КУпАП ).

На завершення варто додати, що Державна служба України з питань праці затвердила Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2025 рік. До нього включено 18 747 суб’єктів господарювання. Попри те, що в країні діє мораторій на планові перевірки, наявність такого наказу може свідчити про те, що законодавець налаштований внести зміни до чинного законодавства в частині проведення перевірок контролюючими органами.

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