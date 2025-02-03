Креативна робота: підбірка вакансій для творчих людей — Finance.ua

Креативна робота: підбірка вакансій для творчих людей Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Креативна робота: підбірка вакансій для творчих людей

Нова добірка вакансій від медіаплатформи budni зацікавить представників творчих професій. Незалежно від того, чи ви актор, музичний керівник, дизайнер, викладач гри на гітарі, чи відеоредактор, ваші унікальні навички можуть відкрити двері до захопливих проєктів, цікавої співпраці та стабільного доходу.

Якщо оригінальність, творче мислення і талант — це про вас, знайомтеся з пропозиціями, представленими в добірці від robota.ua.

Тренер з чирлідингу у Cosmo Multimall

📍 Київ

Вакансія для тих , хто шукає роботу на неповний робочий день. Розглядають студентів з вищою освітою. Серед анонсованих обов’язків: проведення групових та індивідуальних (за бажанням) занять з дітьми від 6 до 9 років, розробка та виконання хореографічних композицій; вміння «заразити» дітей мистецтвом танцю, позитивною енергетикою та любов’ю до фізичного навантаження; увага до безпеки та здоров’я дітей під час тренувань; надання зворотного зв’язку батькам дітей; виступи на концертах та заходах школи, а також на фестивалях та конкурсах.

Екскурсовод у PJSC Carlsberg Ukraine

📍 Львів

Команда музейно-культурного комплексу пивної історії «Львіварня» запрошує до співпраці кандидатів, які вільно володіють англійською мовою та є ФОП. Потрібно проводити цікаві та пізнавальні екскурсії для відвідувачів музею; комунікувати з відвідувачами; супроводжувати ділові та культурні заходи; поширювати інформацію про комплекс.

Умови роботи: 2 тижні на місяць з 11:00 до 19:00.

Актор/акторка у «Золотий ключик»

📍 Київ

Виїзний театр шукає талановитих артистів , які готові працювати для дітей. Побажання до майбутніх акторів: досвід виступів на сцені та роботи з дітьми; творчі особистості, які люблять сцену та мистецтво; відповідальність і готовність до активної роботи.

Серед обов’язків: участь у виставах; репетиції та підготовка до постановок; активна взаємодія з дитячою аудиторією; дотримання корпоративної етики.

Викладач гри на гітарі у Jasong Music

📍 Житомир

Розглядають кандидатів без профільної освіти та досвіду роботи в освітній сфері.

Для роботодавця важливе вміння грати на гітарі, легко спілкуватися та знаходити спільну мову з людьми, бажання розвиватися та надихати інших, творити та реалізовувати свій творчий потенціал.

Відеоредактор YouTube-каналу «Главред» в 1+1 media

📍 Київ

На роботу запрошують креативного редактора, який відповідатиме за розвиток та просування YouTube-каналу «Главред». Серед завдань: моніторинг відеоконтенту групи та конкурентів, розробка контент-плану; монтаж новинних роликів; написання заголовків, оформлення підводок до відео; створення обкладинок для відео за шаблоном; завантаження відео на YouTube-платформу згідно з усіма технічними вимогами; аналіз цільової аудиторії та конкурентів.

Оформлювач вітрин, декоратор у Retail Group

📍 Київ

Портрет ідеального кандидата на посаду : середня спеціальна, профільна освіта; досвід роботи з CorelDraw, Adobe Photoshop; творчий підхід до виконання поставлених завдань; бажання вчитися та розвиватися.

Компанія гарантує, зокрема: можливості кар’єрного росту та професійного розвитку; фінансову допомогу у випадку захворювання чи настання нещасного випадку.

Музичний керівник у «Креатив»

📍 Коломия

Школа музики шукає талановитого та креативного спеціаліста для роботи з дітьми. Майбутні завдання: організація та проведення музичних занять для дітей віком 3−6 років; вибір музичного репертуару відповідно до цілей школи та аудиторії; співпраця з іншими відділами школи для успішної реалізації проєктів.

Звукорежисер у Національну суспільну телерадіокомпанію України

📍 Київ

Запрошують на роботу кандидатів з вищою освітою (перевага — в галузі звукорежисури); досвідом роботи у сфері звукорежисури — від 1-го року; навичками роботи на цифрових мікшерських пультах SSL, Soundcraft та Allen & Heath. Володіння програмою звукового монтажу Pro Tools буде перевагою.

Можливі відрядження в межах України та за кордон.

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Актор у театр ляльок у «Посмішка»

📍 Луцьк

Приватний театр ляльок запрошує до співпраці кандидатів, які вміють створити позитивну атмосферу та позитивні емоції. Розглядають кандидатів без досвіду роботи. Акторам потрібно вміти імпровізувати та керувати власним голосом, залучити дітей до інтерактиву. Показ лялькових вистав проводитиметься у школах та дитячих садочках. Гарантується проживання та харчування коштом працедавця. Робота передбачає відрядження західними областями України.

Вчитель малювання та ліплення з глини в «Мікс»

📍 Київ

Художня студія у пошуках талановитого художника і ліпника з глини-вчителя для роботи з дітьми 6−12 років.

Що буде робити майбутній працівник: планувати та проводити художні заняття з учнями різного віку та рівня підготовки; викладати основні художні техніки (акриловий живопис, гуаші, акварель), а також поєднання різних текстур та технік; викладати основні техніки ліплення з глини; сприяти розвитку творчого потенціалу та мистецьких здібностей учнів; допомагати учням здобувати нові знання та навички, розвивати креативність та самовираження.

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