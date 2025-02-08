Як працівник може звільнитися, якщо немає зв’язку з роботодавцем — Finance.ua

Як працівник може звільнитися, якщо немає зв’язку з роботодавцем Сьогодні 14:14 — Особисті фінанси

Як працівник може звільнитися, якщо немає зв’язку з роботодавцем, Фото: freepik

Унаслідок повномасштабного вторгнення багато працівників втратили зв’язок зі своїми роботодавцями та опинилися в невизначеному становищі, залишаючись формально працевлаштованими, але фактично без роботи.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли , як діяти в такій ситуації.

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Одним з варіантів звільнення є направлення заяви на звільнення за власним бажанням рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на юридичну адресу підприємства.

Якщо ж у результаті заява буде залишена без розгляду або працівник так і не отримає відповідь, доведеться звертатися до суду.

Що робити, якщо є пропозиція нової роботи

Якщо ж працівник має пропозицію нової роботи, а процес звільнення потребує часу, то він може працевлаштуватися на новому місці.

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Відповідно до ст. 21 КЗпП, працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, тобто на умовах сумісництва.

Як звільнитися ВПО

Якщо працівник є ВПО та не має можливості розірвати трудовий договір самостійно через неможливість продовжувати роботу за попереднім місцем проживання, звільнитися можна в односторонньому порядку через центр зайнятості.

Така можливість є в тих ВПО, які звертаються в Центр зайнятості з метою пошуку роботи, набуття статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю — простіше кажучи, звільнення можливе з одночасною реєстрацією безробітним чи таким, що шукає роботу.

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Для цього ВПО повинні подати до центру зайнятості за місцем фактичного проживання заяву про звільнення на ім’я роботодавця.

У той же ж день Центр зайнятості повідомляє про це роботодавця будь-якими способом комунікації, у тому числі електронним, а також місцеві органи Пенсійного фонду України та Державної податкової служби.

Датою припинення трудового договору вважатиметься наступний день після подання заяви.

Водночас непоодинокими є випадки, коли звільнитися хоче людина, яка досягла пенсійного віку.

На жаль, варіант звільнення через Центр зайнятості в такому разі недоступний. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону «Про зайнятість населення» статус зареєстрованого безробітного може набути, зокрема, особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема за віком, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи.

Працівники пенсійного віку в такому разі можуть припинити трудові відносини із роботодавцем лише в судовому порядку.

Нагадаємо, українські компанії одностайно заявляють про дефіцит кадрів. Ця проблема є однією з головних на ринку праці та прогресуючою з року в рік.

За даними OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 000 грн (480 дол. США). За рік зарплата зросла на 12,5%. За даними Держстату, річна інфляція в Україні станом на початок грудня становила 11,2%.

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