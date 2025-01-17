У Податковій провели чергову хвилю звільнень — Finance.ua

У Податковій провели чергову хвилю звільнень Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

У Податковій провели чергову хвилю звільнень

У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни: звільнили деяких посадовців.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Так, під звільнення потрапили керівники двох регіональних управлінь — у місті Києві та у Черкаській області.

Читайте також Держслужба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи

Крім них, було звільнено 5 керівників департаментів, зокрема:

директора департаменту трансфертного ціноутворення;

директора департаменту правового забезпечення;

директора департаменту податкового аудиту;

директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;

директора департаменту економічного аналізу.

Нагадаємо, Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади. У жовтні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 57,5 тисяч гривень. У порівнянні з січнем зарплата зросла на 49%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.

Станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювало 169 тисяч осіб.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.