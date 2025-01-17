У Податковій провели чергову хвилю звільнень — Finance.ua
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У Податковій провели чергову хвилю звільнень

Особисті фінанси
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У Податковій провели чергову хвилю звільнень
У Податковій провели чергову хвилю звільнень
У Державній податковій службі України провели чергові кадрові зміни: звільнили деяких посадовців.
Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
Так, під звільнення потрапили керівники двох регіональних управлінь — у місті Києві та у Черкаській області.
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Крім них, було звільнено 5 керівників департаментів, зокрема:
  • директора департаменту трансфертного ціноутворення;
  • директора департаменту правового забезпечення;
  • директора департаменту податкового аудиту;
  • директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;
  • директора департаменту економічного аналізу.
Нагадаємо, Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади. У жовтні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 57,5 тисяч гривень. У порівнянні з січнем зарплата зросла на 49%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.
Станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювало 169 тисяч осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
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