Уряд затвердив план на 2025 рік. Він містить 400 пунктів — Finance.ua
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Уряд затвердив план на 2025 рік. Він містить 400 пунктів

Казна та Політика
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Уряд затвердив план на 2025 рік. Він містить 400 пунктів
Уряд затвердив план на 2025 рік. Він містить 400 пунктів
Кабінет міністрів затвердив План пріоритетних дій Уряду з детальними завданнями й цілями, а також термінами та звітністю.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Уряд чітко розставляє акценти щодо інших пріоритетів у своїй роботі на 2025 рік. Затверджуємо урядовий План пріоритетних дій, що містить майже 400 кроків у зонах відповідальності всіх міністерств та відомств», — підкреслив він.
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За словами прем’єр-міністра, в документі прописані, зокрема, зобов’язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility, за програмою співпраці з МВФ, в межах нашого євроінтеграційного треку.
Крім того, планом визначає терміни виконання тих чи інших задач, затверджені індикатори, за якими будуть оцінюватися результати.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про план заходів, які детально визначають шляхи досягнення цілей і пріоритетів уряду.
Основні напрями:
  • Подолання наслідків війни — заходи для відновлення економіки, інфраструктури та підтримки громадян.
  • Євроінтеграція — виконання міжнародних зобов’язань, зокрема врахування Звіту про прогрес України в рамках розширення ЄС та результатів переговорів Україна-ЄС.
  • Співпраця з МВФ — впровадження реформ у межах міжнародних фінансових програм.
  • План «Ukraine Facility» — реалізація запланованих кроків у межах підтримки ЄС.
  • Законодавчі ініціативи — ухвалення необхідних законів для економічного розвитку.
  • Приєднання до OECD — наближення до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку.
  • Сталий розвиток — заходи для економічного зростання та соціального добробуту.
За матеріалами:
Finance.ua
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