Скільки коштів уряд розподілив на ремонт доріг — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштів уряд розподілив на ремонт доріг

Казна та Політика
32
Скільки коштів уряд розподілив на ремонт доріг
Скільки коштів уряд розподілив на ремонт доріг
Уряд розподілив 12,6 млрд гривень на ремонт доріг. Так затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування».
Читайте також
Затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12 млрд 600 млн грн, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.
Також затверджено Перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.
Читайте також
Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року в усіх містах України змінились обмеження швидкості: максимальна дозволена швидкість 50 км/год.
Правила дорожнього руху в Україні не змінюються. Просто норми переходять на «зимовий період», коли для всіх учасників дорожнього руху небезпека є підвищеною.
Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.