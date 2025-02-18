Скільки коштів уряд розподілив на ремонт доріг — Finance.ua

Скільки коштів уряд розподілив на ремонт доріг Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Скільки коштів уряд розподілив на ремонт доріг

Уряд розподілив 12,6 млрд гривень на ремонт доріг. Так затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування».

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Затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12 млрд 600 млн грн, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

Також затверджено Перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

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Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року в усіх містах України змінились обмеження швидкості: максимальна дозволена швидкість 50 км/год.

Правила дорожнього руху в Україні не змінюються. Просто норми переходять на «зимовий період», коли для всіх учасників дорожнього руху небезпека є підвищеною.

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