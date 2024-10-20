З 1 листопада на українських дорогах діятимуть нові правила обмеження швидкості — Finance.ua
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З 1 листопада на українських дорогах діятимуть нові правила обмеження швидкості

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З 1 листопада на українських дорогах діятимуть нові правила обмеження швидкості
З 1 листопада на українських дорогах діятимуть нові правила обмеження швидкості
З 1 листопада 2024 року в усіх містах України змінюється обмеження швидкості: максимальна дозволена швидкість буде 50 км/год.
Про це повідомив в етері телемарафону перший заступник начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Чому діятиме правило

Він наголосив, що правила дорожнього руху в Україні не змінюються. Просто норми переходять на «зимовий період», коли для всіх учасників дорожнього руху небезпека є підвищеною.
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Через зміни на тих ділянках доріг у низці українських міст, де було дозволено їздити зі швидкістю до 80 км/год, дорожні знаки замінять на обмеження швидкості до 50 км/год.
Білошицький зазначив, у деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості.
Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості — 50 км/год.
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«Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху», — пояснив Білошицький.
Нагадаємо, камери спостереження зафіксували найбільшу кількість порушників швидкісного режиму на трасі «Київ-Чоп» у Житомирській області. На відрізку між Рівним і Житомиром було виписано штрафів на суму 18 мільйонів гривень.
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За матеріалами:
УНІАН
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