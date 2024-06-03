Скільки штрафів сплатили українці за час роботи камер автофіксації — Finance.ua

Скільки штрафів сплатили українці за час роботи камер автофіксації Сьогодні 10:31

Скільки штрафів сплатили українці за час роботи камер автофіксації

Українські водії сплатили до бюджету понад понад 2,1 млрд грн штрафів за чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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«Наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії. Лише за цей рік ми підключили до системи фіксації 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення РФ, та 31 прилад підключено вперше», — розповів він.

За його словами, поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов за 4 роки. Саме стільки разів було притягнуто до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту.

З цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 мільярда гривень.

Найпоширеніша причина ДТП

Білошицький зазначає, швидкість — одна з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте за 4 роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

«До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила — 541, наразі — 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості). Наша мета — „Vision Zero“ (нульова смертність на дорогах). І ми невпинно до неї ідемо», — акцентував Білошицький.

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