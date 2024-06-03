Скільки штрафів сплатили українці за час роботи камер автофіксації — Finance.ua
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Скільки штрафів сплатили українці за час роботи камер автофіксації

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Скільки штрафів сплатили українці за час роботи камер автофіксації
Скільки штрафів сплатили українці за час роботи камер автофіксації
Українські водії сплатили до бюджету понад понад 2,1 млрд грн штрафів за чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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«Наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії. Лише за цей рік ми підключили до системи фіксації 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення РФ, та 31 прилад підключено вперше», — розповів він.
За його словами, поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов за 4 роки. Саме стільки разів було притягнуто до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту.
З цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 мільярда гривень.

Найпоширеніша причина ДТП

Білошицький зазначає, швидкість — одна з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте за 4 роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.
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«До запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила — 541, наразі — 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості). Наша мета — „Vision Zero“ (нульова смертність на дорогах). І ми невпинно до неї ідемо», — акцентував Білошицький.
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За матеріалами:
Finance.ua
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