Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення — Finance.ua
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Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення

Технології&Авто
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Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення
Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення
Камери спостереження зафіксували найбільшу кількість порушників швидкісного режиму на трасі «Київ-Чоп» у Житомирській області. На відрізку між Рівним і Житомиром було виписано штрафів на суму 18 мільйонів гривень.
Про це пише «Телеграф» з посиланням на дані від Міністерства внутрішніх справ.

Де найчастіше порушують швидкісний режим

З 1 січня до 31 серпня 2024 року найбільшу кількість порушень зафіксувала камера на трасі M-06 «Київ — Чоп» на Житомирщині.

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Тут виписали 68 855 штрафів на суму 18 мільйонів 839 тисяч 888 грн.
Камера встановлена на відрізку дороги між Рівним та Житомиром, а саме у селі Дідовичі у напрямку Києва (км 247+134). Тут діє обмеження 70 км/год.
GPS координати: 50.607 833, 27.365 667
Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення
На другому місці камера на трасі M-30 «Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине» у Ксаверівці на ділянці шляху з Вінниці до Хмельницького. Тут встановлене обмеження швидкості 50 км/год.
Вона принесла бюджету 65 228 штрафів на суму 16 мільйонів 412 тисяч 980 грн.
GPS координати: 49.258 878 911, 28.298 919 312.
Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення
На третьому місці — траса зі Львова. Камера встановлена на ділянці М-09 Тернопіль — Рава-Руська, км 66+283 (Львівська обл.). Тут виписали 67 222 адміністративні постанови на суму 14 мільйонів 581 тисяч 560 грн.
Камера встановлена у н.п. Червоне Львівської області. Там діє обмеження швидкості в 50 км/год.
GPS координати: 49.805 139, 24.767 028
Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення
Четверте місце — об’їзна у Броварах. Камера на дорозі M-01 «Kиїв — Чepнiгiв — Hoвi Яpилoвичi» принесла 14 мільйонів 302 тисячі 676 грн. Всього тут винесли 61 464 штрафи.
Її розташування — км 28+342, тобто об’їзна у Броварах Київської області. Максимальна швидкість — 50 км/год.
GPS координати: 50.507 083, 30.842 250
Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення
П’яте місце — Дніпровська набережна у Києві. Камера у Києві за адресою Дніпровська набережна/вул. Причальна принесла 11 мільйонів 511 тисяч 729 грн. Порушникам виписали 63 277 адміністративних постанов.
Обмеження швидкості тут 50 км/год.
GPS координати: 50.417 382, 30.593 149.
Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення

Чи приносить це результат

Усі громади, від яких надійшли відповіді, підтвердили ефективність камер на їхніх територіях, кажуть в МВС.
Крім того, Департамент патрульної поліції повідомив, що за період до запуску системи фіксації в місцях установлення камер зареєстровано втричі більше ДТП із загиблими та/або травмованими, ніж за аналогічний період після запуску приладів контролю, що свідчить про зниження аварійності на місцях встановлення.
Нагадаємо, з 26 серпня в Україні запрацювали 43 нові камери автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Тепер загальна кількість таких комплексів сягнула 308.
За матеріалами:
Телеграф
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