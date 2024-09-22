Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення — Finance.ua

Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення Сьогодні 10:22 — Технології&Авто

Камери фіксації швидкості: де українці отримують найбільше штрафів за перевищення

Камери спостереження зафіксували найбільшу кількість порушників швидкісного режиму на трасі «Київ-Чоп» у Житомирській області. На відрізку між Рівним і Житомиром було виписано штрафів на суму 18 мільйонів гривень.

Про це пише «Телеграф» з посиланням на дані від Міністерства внутрішніх справ.

Де найчастіше порушують швидкісний режим

З 1 січня до 31 серпня 2024 року найбільшу кількість порушень зафіксувала камера на трасі M-06 «Київ — Чоп» на Житомирщині.

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Тут виписали 68 855 штрафів на суму 18 мільйонів 839 тисяч 888 грн.

Дідовичі у напрямку Києва (км 247+134). Тут діє обмеження 70 км/год. Камера встановлена на відрізку дороги між Рівним та Житомиром, а саме у селіу напрямку Києва (км 247+134). Тут діє обмеження 70 км/год.

GPS координати: 50.607 833, 27.365 667

На другому місці камера на трасі M-30 «Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине» у Ксаверівці на камера на трасі M-30 «Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине» у Ксаверівці на ділянці шляху з Вінниці до Хмельницького. Тут встановлене обмеження швидкості 50 км/год.

Вона принесла бюджету 65 228 штрафів на суму 16 мільйонів 412 тисяч 980 грн.

GPS координати: 49.258 878 911, 28.298 919 312.

На третьому місці — траса зі Львова. Камера встановлена на ділянці М-09 Тернопіль — Рава-Руська, км 66+283 (Львівська обл.). Тут виписали 67 222 адміністративні постанови на суму 14 мільйонів 581 тисяч 560 грн.

Червоне Львівської області. Там діє обмеження швидкості в 50 км/год. Камера встановлена у н.п.Львівської області. Там діє обмеження швидкості в 50 км/год.

GPS координати: 49.805 139, 24.767 028

Четверте місце — об’їзна у Броварах. Камера на дорозі M-01 «Kиїв — Чepнiгiв — Hoвi Яpилoвичi» принесла 14 мільйонів 302 тисячі 676 грн. Всього тут винесли 61 464 штрафи.

Її розташування — км 28+342, тобто об’їзна у Броварах Київської області. Максимальна швидкість — 50 км/год.

GPS координати: 50.507 083, 30.842 250

П’яте місце — Дніпровська набережна у Києві. Камера у Києві за — Дніпровська набережна у Києві. Камера у Києві за адресою Дніпровська набережна/вул. Причальна принесла 11 мільйонів 511 тисяч 729 грн. Порушникам виписали 63 277 адміністративних постанов.

Обмеження швидкості тут 50 км/год.

GPS координати: 50.417 382, 30.593 149.

Чи приносить це результат

Усі громади, від яких надійшли відповіді, підтвердили ефективність камер на їхніх територіях, кажуть в МВС.

Крім того, Департамент патрульної поліції повідомив, що за період до запуску системи фіксації в місцях установлення камер зареєстровано втричі більше ДТП із загиблими та/або травмованими, ніж за аналогічний період після запуску приладів контролю, що свідчить про зниження аварійності на місцях встановлення.

Нагадаємо, з 26 серпня в Україні запрацювали 43 нові камери автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Тепер загальна кількість таких комплексів сягнула 308.

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