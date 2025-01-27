Штрафи за надмірну вагу вантажівок: систему вагового контролю на дорогах модернізують — Finance.ua

Штрафи за надмірну вагу вантажівок: систему вагового контролю на дорогах модернізують Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Штрафи за надмірну вагу вантажівок: систему вагового контролю на дорогах модернізують

В Україні розпочали комплексну модернізацію системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Процес збору та обробки даних про порушення інтегрують з державними реєстрами та іншими інформаційними системами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

«Ефективний габаритно-ваговий контроль покликаний зберегти наші дороги. Сьогодні, в умовах обмежених ресурсів нам важливо попереджати руйнування дорожньої інфраструктури. Пошкодження ж доріг у 90% випадків спричиняють саме перевантажені транспортні засоби. Тому наша мета — повністю автоматизувати відповідні процеси контролю та попередити можливі корупційні ризики. Модернізація системи вагового контролю дозволить повністю автоматизувати процес збору та обробки даних про порушення, забезпечити взаємодію з іншими інформаційними системами та інтеграцію з державними реєстрами», — наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

У рамках проєкту заплановано оновлення системи WIM (Weigh-In-Motion), що дозволяє автоматично фіксувати вагу та розміри вантажних авто безпосередньо під час руху зі швидкістю.

Модернізація системи передбачає:

автоматичний збір, обробку та зберігання даних про порушення;

взаємодію з електронними системами, зокрема електронні системи Державної казначейської служби України та «Укрпошти»;

інтеграцію з реєстрами адміністративних правопорушень та Єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС України;

створення нових електронних кабінетів для фінансового аудитора, оператора WIM та інспектора по постановах.

Окрім цього, йдеться про автоматизоване ведення постанов. Це дозволить зручніше змінювати статус порушень, фіксувати дані про сплату штрафів, результати оскаржень та судові рішення.

Оновлена система дозволить Укртрансбезпеці не лише ефективніше відстежувати порушення, але й автоматично реєструвати штрафи, стежити за їх сплатою, а також враховувати результати судових оскаржень під час розгляду справ.

До вже чинних електронних кабінетів для інспекторів, адміністраторів та аудиторів Укртрансбезпеки додадуть нові — для фінансових аудиторів, операторів системи WIM та інспекторів, які займаються постановами.

Заплановані зміни допоможуть зменшити навантаження на дороги та підвищити безпеку руху. Завдяки цьому всі процеси стануть ефективнішими, а обмін даними між відомствами — простішим і зручнішим. Це важливий крок до європейських стандартів роботи транспорту.

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