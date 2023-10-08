Ваговий контроль на дорогах. Кількість порушників за два роки зменшилася у пʼять разів, бюджет отримав 440 млн грн — Finance.ua
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Ваговий контроль на дорогах. Кількість порушників за два роки зменшилася у пʼять разів, бюджет отримав 440 млн грн

Казна та Політика
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Ваговий контроль на дорогах. Кількість порушників за два роки зменшилася у пʼять разів, бюджет отримав 440 млн грн
Ваговий контроль на дорогах. Кількість порушників за два роки зменшилася у пʼять разів, бюджет отримав 440 млн грн
За два роки автоматизованого контролю за дотриманням вагових норм на дорогах кількість перевантажених автомобілів зменшилася у пʼять разів, до держбюджету надійшло близько 440 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»).
Ефект після запуску WIM-комплексів — кількість перевантажених автомобілів зменшилася у пʼять разів, йдеться у повідомленні.
Надходження до Державного бюджету:
  • 2021 рік — 24 WIM-станції у 14 областях — 18,6 млн грн;
  • 2022 рік — 38 WIM-станцій у 17 областях — 85,8 млн грн;
  • 2023 рік — 50 WIM-станцій у 20 областях — 175,9 млн грн.
У відомстві також наголосили, що від проєкту Weight-in-Motion виграли і місцеві бюджети — громади отримують частину коштів за порушення габаритно-вагових норм.
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«Проєкт Weight-In-Motion успішно показав себе у всіх регіонах України, де не ведуться бойові дії. Ми зафіксували, що кількість порушників із запуском WIM-станції зменшилася з 22% до 4%», — зазначив голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський.
За його словами, за два роки не було жодної скарги від перевізників про вимагання з боку працівників «Укртрансбезпеки» неправомірної вигоди, або дачі хабаря. «Це результат цифровізації процесів фіксації порушення та відсутності прямого контакту «порушник — інспектор», — додав він.
Ваговий контроль на дорогах. Кількість порушників за два роки зменшилася у пʼять разів, бюджет отримав 440 млн грн

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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