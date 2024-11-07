Попит на вантажівки зростає: що купують у жовтні (інфографіка) — Finance.ua

Попит на вантажівки зростає: що купують у жовтні (інфографіка)
Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1082 авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 1% більше, ніж у попередньому місяці.
У порівнянні з торішнім жовтнем, реєстрації нових комерційних авто зросли на 11%.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 10,4 тис. нових машин, що на 14%більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Довідка Finance.ua:
- У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль. Минулого місяця лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster. Другим за популярністю був кросовер TOYOTA RAV-4.А «бронзу» місяця отримав електромобіль HONDA M-NV.
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