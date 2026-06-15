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День финансов: пакет санкций против россии, как будет работать налог с цифровых платформ, пересмотр программы EFF

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В понедельник, 15 июня, Совет ЕС одобрил очередной пакет санкций против россии, также стало известно, как будет работать новый налог с цифровых платформ.
Очередной пакет санкций против россии
Совет Европейского Союза в понедельник, 15 июня, принял новый пакет санкций против россии. В санкционный список внесены 34 физических лица и 47 юридических лиц - детали здесь.
Также ЕС ограничит полномочия Украины и других будущих членов.
В то же время, Президент Зеленский ввел санкции против 10 российских операторов связи и интернет-провайдеров.
МВФ согласовал первый пересмотр программы EFF
Представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру четырехлетней программы Extended Fund Facility (EFF) в размере 8,1 млрд долларов США и завершили консультации по статье IV с Украиной.
Кстати, в Украине поступления военного сбора выросли на четверть.
Деньги владельцам жилищных сертификатов
В апреле 2026 года правительство дополнительно направило 2 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплату компенсаций за поврежденное жилье. Это позволяет продолжать выплаты гражданам, которые отстраивают свои дома.
Жилье для военных и ветеранов
Военнослужащие и ветераны в Украине могут приобрести жилье по государственной программе «єОселя» и оформить ипотеку под 3% годовых. Это самая низкая ставка в рамках программы, позволяющая защитникам и защитницам получить доступ к жилью на более выгодных условиях.
Также стало известно, где купить квартиру до 60 тыс. долларов: какие предложения в крупных городах Украины.
Новый налог с цифровых платформ
ВР приняла закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Документ вводит международные стандарты автоматического обмена информацией о доходах, полученных через маркетплейсы, сервисы такси, доставки, аренды жилья и другие цифровые платформы, а также создает условия для прозрачного налогообложения таких доходов.
«Трудовые» книжки и стаж
10 июня 2026 года завершился пятилетний переходный период для переноса сведений из бумажных трудовых книжек в электронную систему. Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, после завершения переходного периода возможность подавать сведения о трудовой деятельности работников не отменена.
День финансов: пакет санкций против россии, как будет работать налог с цифровых платформ, пересмотр программы EFF
Изменения себестоимости проезда в общественном транспорте
Finance.ua в этом материале проанализировал, целесообразно ли повышать тарифы в воюющей стране и как в целом менялась стоимость проезда за 35 лет независимости.

От 5 копеек до 30 грн: изменения себестоимости проезда в общественном транспорте

По материалам:
Finance.ua
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