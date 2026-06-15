Пенсионеров могут оставить без пяти надбавок Сегодня 20:46 — Личные финансы

Пенсионерка делает подсчеты пенсионных выплат

В Украине обсуждают возможную отмену сразу нескольких доплат к пенсиям. Под угрозой оказались надбавки, которые сейчас получают миллионы пенсионеров.

Об этом сообщает expert

Что известно

По информации издания, правительство рассматривает вариант сокращения пяти видов пенсионных надбавок. Такая инициатива объясняется необходимостью оптимизировать бюджетные расходы и продолжить реформирование солидарной пенсионной системы.

Среди выплат, которые могут попасть под сокращение, называют:

надбавку за сверхурочный стаж,

возрастные доплаты для пенсионеров старше 70 лет,

доплату на иждивенцев,

надбавку донорам,

компенсационные выплаты для отдельных категорий граждан.

Каждая из этих доплат сейчас добавляет к пенсии от нескольких сотен до тысячи гривен ежемесячно. При отмене реальные доходы части пенсионеров могут заметно сократиться.

Больше всего изменения могут затронуть украинцев с трудовым стажем более 35 лет. Именно они сегодня получают дополнительные выплаты за сверхурочный стаж.

Также под риском оказались граждане от 70, 75 и 80 лет, для которых действуют специальные возрастные надбавки к пенсиям.

Отдельно изменения могут коснуться пенсионеров, содержащих несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников. Для них предусмотрены дополнительные выплаты на каждого иждивенца.

Причины

Причиной обсуждения подобных шагов называют дефицит Пенсионного фонда. По разным оценкам, в 2026 году его размер может составить сотни миллиардов гривен.

Сторонники реформы считают, что отмена части надбавок позволит высвободить денежные средства для увеличения базовых пенсионных выплат.

В то же время, эксперты предупреждают, что отказ от привычных доплат без дополнительных механизмов компенсации может вызвать недовольство среди пенсионеров.

В Пенсионном фонде официальных заявлений на этот счет пока не делали. В то же время источники в Министерстве социальной политики утверждают, что дискуссия о возможных изменениях продолжается, а окончательное решение могут принять в ближайшие недели.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.