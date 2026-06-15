Пенсионеров могут оставить без пяти надбавок

По информации издания, правительство рассматривает вариант сокращения пяти видов пенсионных надбавок. Такая инициатива объясняется необходимостью оптимизировать бюджетные расходы и продолжить реформирование солидарной пенсионной системы.
Среди выплат, которые могут попасть под сокращение, называют:
надбавку за сверхурочный стаж,
возрастные доплаты для пенсионеров старше 70 лет,
доплату на иждивенцев,
надбавку донорам,
компенсационные выплаты для отдельных категорий граждан.
В то же время, эксперты предупреждают, что отказ от привычных доплат без дополнительных механизмов компенсации может вызвать недовольство среди пенсионеров.
В Пенсионном фонде официальных заявлений на этот счет пока не делали. В то же время источники в Министерстве социальной политики утверждают, что дискуссия о возможных изменениях продолжается, а окончательное решение могут принять в ближайшие недели.