Доплаты к пенсиям в 2026 году. Сколько дают после 70, 75 и 80 лет? Новое требование Пенсионного фонда
Украинская пенсионная система предусматривает не только основные выплаты за страховой стаж, но и дополнительные надбавки для пожилых людей. Часть из них государство начисляет автоматически, без обращений в Пенсионный фонд. В то же время, есть требования к стажу и новые процедуры идентификации для отдельных категорий пенсионеров. Со ссылкой на видео на YouTube канале Finance.ua рассказываем, кто имеет право на доплаты, как они работают и что нужно контролировать, чтобы не потерять выплаты.
Доплаты за возраст
В Украине действует система возрастных надбавок к пенсии, которые начисляются автоматически, если общий размер выплаты не превышает 10 тысяч гривен.
Размер доплат зависит от возраста:
- от 70 до 74 лет — до 300 гривен;
- от 75 до 79 лет — до 456 гривен;
- от 80 лет и старше — до 570 гривен.
Таким образом, государство постепенно увеличивает поддержку пенсионеров с возрастом, учитывая дополнительные потребности старшего возраста.
Какой стаж влияет на размер выплат
Чтобы получить максимальные гарантированные надбавки, важно иметь достаточный страховой стаж.
Требования таковы:
- для женщин — не менее 30 лет стажа;
- для мужчин — не менее 35 лет стажа.
Если требуемого стажа нет, надбавка начисляется пропорционально. То есть каждый официально подтвержденный год работы оказывает непосредственное влияние на размер пенсионной поддержки в будущем.
Проверки и идентификация пенсионеров
Пенсионный фонд Украины сообщает о необходимости прохождения физической идентификации части пенсионеров. Это касается, в частности, людей, выехавших с временно оккупированных территорий и проживающих на подконтрольной Украине территории.
С января 2026 года для получения выплат таким пенсионерам нужно подтвердить, что они не получают пенсию от государства-агрессора.
Процедура направлена на уточнение данных и обеспечение прозрачности выплат.
Что нужно контролировать
Специалисты советуют пенсионерам регулярно проверять свои данные в Пенсионном фонде. В частности, важно:
- контролировать, чтобы весь трудовой стаж был официально учтен;
- проверять актуальность данных в системе ПФУ;
- не пропускать процедуры идентификации при необходимости.
Даже один неучтенный период работы может повлиять на размер выплат в будущем.
Подробно и о том, кому можно выйти на пенсию досрочно, смотрите в видео по ссылке:
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