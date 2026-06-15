Какие суммы можно снимать в Ощадбанке — детали Сегодня 19:33 — Личные финансы

Какие суммы можно снимать в Ощадбанке — детали

В Украине продолжают действовать лимиты на снятие наличных денег. К примеру, в государственном Ощадбанке установлены определенные суммы, которые можно снимать в течение суток как в отделениях, так и через банкоматы. Однако некоторые клиенты могут отменить эти ограничения.

Об этом пишут Новости.LIVE

действуют следующие ограничения: Как рассказали в службе поддержки Ощадбанка в июне 2026 года для клиентов Ощадбанка

в банкомате Ощадбанка можно снимать от 10 000 до 25 000 гривен каждые 3 часа;

в сутки один клиент через банкомат может получить до 100 000 гривен.

Какие нюсансы

«Если вы получите 50 000 гривен в банкомате, то в кассе вы можете снять остальные 50 000 гривен. Если снимете в кассе Ощадбанка 100 тыс. гривен, то в банкомате снять деньги не сможете», — рассказали в банке.

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Для кого отменяют лимиты

Есть категории клиентов, которые могут деактивировать ограничения на снятие наличных через кассу для выдачи средств более 100 000 гривен в день.

которые хотят получить средства, поступившие на счет клиента в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в воинском резерве в соответствии с постановлением КМ 0 № 173.

№ 173. хочет получить социальные выплаты.

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Ранее Finance.ua писал , в Ощадбанке объяснили, почему клиентам могут продолжать начислять комиссию за неактивный счет даже после подачи заявления на его закрытие. Причиной могут стать даже несколько копеек, оставшихся на балансе карты.

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