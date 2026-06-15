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Какие суммы можно снимать в Ощадбанке — детали

Личные финансы
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Какие суммы можно снимать в Ощадбанке — детали
Какие суммы можно снимать в Ощадбанке — детали
В Украине продолжают действовать лимиты на снятие наличных денег. К примеру, в государственном Ощадбанке установлены определенные суммы, которые можно снимать в течение суток как в отделениях, так и через банкоматы. Однако некоторые клиенты могут отменить эти ограничения.
Об этом пишут Новости.LIVE
Как рассказали в службе поддержки Ощадбанка в июне 2026 года для клиентов Ощадбанка действуют следующие ограничения:
  • в банкомате Ощадбанка можно снимать от 10 000 до 25 000 гривен каждые 3 часа;
  • в сутки один клиент через банкомат может получить до 100 000 гривен.

Какие нюсансы

«Если вы получите 50 000 гривен в банкомате, то в кассе вы можете снять остальные 50 000 гривен. Если снимете в кассе Ощадбанка 100 тыс. гривен, то в банкомате снять деньги не сможете», — рассказали в банке.
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Для кого отменяют лимиты

Есть категории клиентов, которые могут деактивировать ограничения на снятие наличных через кассу для выдачи средств более 100 000 гривен в день.
  • которые хотят получить средства, поступившие на счет клиента в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в воинском резерве в соответствии с постановлением КМ0 № 173.
  • хочет получить социальные выплаты.
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Ранее Finance.ua писал, в Ощадбанке объяснили, почему клиентам могут продолжать начислять комиссию за неактивный счет даже после подачи заявления на его закрытие. Причиной могут стать даже несколько копеек, оставшихся на балансе карты.
По материалам:
Finance.ua
Ощадбанк
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