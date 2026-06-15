Какие суммы можно снимать в Ощадбанке — детали
- в банкомате Ощадбанка можно снимать от 10 000 до 25 000 гривен каждые 3 часа;
- в сутки один клиент через банкомат может получить до 100 000 гривен.
Какие нюсансы
Для кого отменяют лимиты
- которые хотят получить средства, поступившие на счет клиента в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в воинском резерве в соответствии с постановлением КМ0 № 173.
- хочет получить социальные выплаты.
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