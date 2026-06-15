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Motorola показала Razr 70 и флагманский Ultra

Фондовый рынок
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Motorola показала Razr 70 и флагманский Ultra
Motorola показала Razr 70 и флагманский Ultra
Компания Motorola анонсировала новое поколение своих складных смартфонов — Razr 70 и Razr 70 Ultra. Младшая модель уже поступила в продажу в Украине, тогда как флагманская версия Ultra станет доступна позже.
Одной из основных особенностей новинок стала интеграция инструментов искусственного интеллекта. Пользователи получили доступ к функциям moto ai, персонализированным подборкам Daily Drops и новым возможностям Google Photos. В частности, система может анализировать одежду на фотографиях и формировать цифровые образы для будущих комбинаций гардероба.
Флагманский Razr 70 Ultra получил внешний дисплей диагональю 4 дюйма, позволяющий работать с уведомлениями, виджетами и приложениями без открытия смартфона. Частота обновления экрана составляет 165 Гц, а максимальная яркость достигает 3000 нит.
Основной дисплей Ultra-модели построен на базе Extreme AMOLED-панели размером 6,96 дюйма. Он поддерживает 10-битную цветопередачу, частоту 165 Гц и пиковую HDR-яркость до 5000 нит. Для защиты используется новое стекло Corning Gorilla Glass Ceramic.
По материалам:
enovosty.com
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