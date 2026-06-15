Adidas возобновил работу в Харькове после четырех лет перерыва Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Спортивный бренд Adidas вернулся в Харьков после четырех лет перерыва, магазин в формате дисконт-центра заработал на улице Героев Харькова, 199.

Об этом сообщил генеральный директор Adidas Украина Игорь Маринич в LinkedIn.

«После четырех лет в „замороженном“ состоянии после начала полномасштабной войны мы снова открываем двери для всех наших клиентов и спортсменов в нашем замечательном, спортивном, невероятно храбром и украинском городе героев — Харькове!», — написал он.

Маринич подчеркнул, что безопасность работников и потребителей остается ключевым приоритетом работы компании.

Как сообщалось, в феврале 2024 года Adidas из-за ситуации в сфере безопасности закрыл все торговые точки в Украине, но начал возобновление работы сети уже в июле 2022. В Харькове магазины бренда работали ранее также в торговых центрах «Караван» и «Дафи».

В Украине сетью управляет ГП «Адидас-Украина», владелец которого Adidas AG. По данным Опендатабот, по итогам 2025 г. компания нарастила доход на 28% до 2 млрд 996 млн 893 тыс грн, чистая прибыль уменьшилась вдвое до 43,310 млн грн за 2025 г. против 94,205 млн за 2024 г.

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