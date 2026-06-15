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Renault начинает разработку многоцелевого военного автомобиля

Фондовый рынок
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Французский автомобильный концерн Renault Group в партнерстве с оборонно-технологической компанией Thales приступил к разработке многоцелевого военного автомобиля. Проект станет частью европейских усилий по перевооружению.
Об этом сообщает Reuters.

Характеристики

По информации автопроизводителя, новый проект объединит промышленный опыт Renault и современные европейские технологии защищенной связи. Совместными усилиями партнеры планируют создать многофункциональное транспортное средство, которое можно будет производить в сжатые сроки и с оптимальной себестоимостью.
Прототип автомобиля, который получил название 4 TROOP, презентуют на престижной оборонительной выставке Eurosatory вблизи Парижа.

Технические особенности

Новый полноприводный автомобиль 4×4 оснащен гибридной силовой установкой и способен передвигаться по любому типу местности.
Тактические миссии: разведка, координация действий военных подразделений, охрана чувствительных объектов и патрулирование территорий.
Роботизированные комплексы: запуск и управление воздушными дронами и беспилотными наземными аппаратами непосредственно из машины.
Электропитание оборудования: использование функции Vehicle-to-Load для обеспечения электроэнергией различного военного снаряжения в полевых условиях.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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