Маск прогнозирует более $1 трлн дохода SpaceX к 2030 году Сегодня 17:17 — Фондовый рынок

SpaceX вошла в шестерку самых дорогих компаний США

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что к 2030 году его ракетная компания может получать более $1 трлн годового дохода.

Такую оценку он озвучил два дня спустя после выхода компании на биржу, в результате чего ее рыночная стоимость превысила $2 трлн, передает Reuters.

«Я буду удивлен, если в 2031 году доход не превысит $1 трлн», — написал Маск в соцсети X в ответ на сообщение журналиста и финансового обозревателя Джона Эрлихмана.

SpaceX вошла в шестерку самых дорогих компаний США

После выхода на биржу 13 июня SpaceX стала шестой по рыночной капитализации компанией США. Это также укрепило позиции Илона Маска как первого в мире триллионера.

В то же время финансовые показатели компании пока уступают результатам других технологических гигантов с похожей рыночной оценкой.

Доход компании вырос, но SpaceX завершила год с убытком

По итогам 2025 года выручка SpaceX выросла до $18,67 млрд против $14,02 млрд годом ранее.

Несмотря на увеличение доходов, компания зафиксировала чистый убыток в $4,94 млрд. Для сравнения, в 2024 году SpaceX получила чистую прибыль на уровне $791 млн.

Часть аналитиков Уолл-стрит с осторожностью оценивает перспективы роста компании. В частности, в Goldman Sachs прогнозируют, что доход SpaceX в 2030 году превысит $470 млрд. В Morgan Stanley оценивают этот показатель почти в $330 млрд.

Таким образом, прогнозы ведущих инвестиционных банков существенно ниже оценки, озвученной Илоном Маском.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что состояние Илона Маска превысило один триллион долларов, что сделало его первым человеком в истории, чей капитал достиг такой отметки. SpaceX привлекла рекордные $75 млрд во время первоначального публичного размещения акций. Заявки от частных инвесторов превысили $100 млрд. Среди крупнейших покупателей оказались суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Кувейта, которые получат акции на сумму свыше $1 млрд. Крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock подала заявку более чем на $5 млрд.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.