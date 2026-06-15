Маск прогнозирует более $1 трлн дохода SpaceX к 2030 году

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что к 2030 году его ракетная компания может получать более $1 трлн годового дохода.
Такую оценку он озвучил два дня спустя после выхода компании на биржу, в результате чего ее рыночная стоимость превысила $2 трлн, передает Reuters.
«Я буду удивлен, если в 2031 году доход не превысит $1 трлн», — написал Маск в соцсети X в ответ на сообщение журналиста и финансового обозревателя Джона Эрлихмана.
SpaceX вошла в шестерку самых дорогих компаний США
После выхода на биржу 13 июня SpaceX стала шестой по рыночной капитализации компанией США. Это также укрепило позиции Илона Маска как первого в мире триллионера.
В то же время финансовые показатели компании пока уступают результатам других технологических гигантов с похожей рыночной оценкой.
Доход компании вырос, но SpaceX завершила год с убытком
По итогам 2025 года выручка SpaceX выросла до $18,67 млрд против $14,02 млрд годом ранее.
Несмотря на увеличение доходов, компания зафиксировала чистый убыток в $4,94 млрд. Для сравнения, в 2024 году SpaceX получила чистую прибыль на уровне $791 млн.
Часть аналитиков Уолл-стрит с осторожностью оценивает перспективы роста компании. В частности, в Goldman Sachs прогнозируют, что доход SpaceX в 2030 году превысит $470 млрд. В Morgan Stanley оценивают этот показатель почти в $330 млрд.
Таким образом, прогнозы ведущих инвестиционных банков существенно ниже оценки, озвученной Илоном Маском.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что состояние Илона Маска превысило один триллион долларов, что сделало его первым человеком в истории, чей капитал достиг такой отметки. SpaceX привлекла рекордные $75 млрд во время первоначального публичного размещения акций. Заявки от частных инвесторов превысили $100 млрд. Среди крупнейших покупателей оказались суверенные фонды Саудовской Аравии, Катара и Кувейта, которые получат акции на сумму свыше $1 млрд. Крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock подала заявку более чем на $5 млрд.