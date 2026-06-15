Apple скрыла три ключевые фишки iOS 27 Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Apple скрыла три ключевые фишки iOS 27

По информации авторитетного аналитика Марка Гурмана, операционная система iOS 27 получит три масштабные скрытые функции, релиз которых состоится одновременно с выходом линейки iPhone 18.

Об этом сообщает Engadget

Хотя Apple Intelligence стал главным технологическим упором летней презентации, разработчики из Купертино продолжают работать над расширением возможностей своей голосового помощника Siri AI.

Компания планирует интегрировать полноценную поддержку посторонних чат-ботов непосредственно в интерфейс ассистента. Технология позволит пользователям за несколько кликов переключаться со стандартного ИИ Apple на другие популярные языковые модели.

Первая девелоперская бета-версия iOS 27 поддерживает интеграцию только с ChatGPT от OpenAI. Однако архитектура системы разрабатывается с расчетом на будущее: список доступных партнеров существенно расширится, а пользователи смогут выбирать альтернативу Claude от Anthropic или Gemini от Google.

Индивидуальная камера для iPhone 18 Pro

Второе скрытое новшество касается кардинальной переработки стандартного приложения «Камера». Новая функция еще не добавлена ​​в тестовые сборки для разработчиков, поскольку ее релиз приурочен к осенней презентации флагманской серии iPhone 18 Pro.

По предварительным данным Apple впервые позволит пользователям полностью персонализировать интерфейс съемки: владельцы смартфонов смогут самостоятельно выбирать, какие именно инструменты, режимы или ползунки настроек будут отображаться на экране и где они будут расположены.

Третье обновление коснется владельцев умных часов.

Адаптация премиум-функций: осенью Apple выпустит совершенно новый циферблат для watchOS.

Упрощенный дизайн: за основу будет взят популярный и информативный экран Modular Ultra, ранее бывший эксклюзивной особенностью дорогой модели Apple Watch Ultra.

Массовый релиз: новый вариант интерфейса сделают лаконичным и адаптируют под стандартные линейки часов Apple Watch.

Аналитикам непонятно почему Apple решила не демонстрировать эти функции во время основного доклада на WWDC. Скорее всего компания решила сместить весь фокус внимания прессы на базовые возможности локального ИИ-индексирования и глобального обновления поисковой системы Spotlight.

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