День финансов: отсрочка от мобилизации по-новому, принудительное списание средств со счетов Сегодня 17:45

Понедельник, 3 августа. Отсрочку можно будет переоформить без риска мобилизации, а на чеках Укрпочты теперь будут печатать личные данные.

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Отсрочка от мобилизации

Военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут ее переоформить , если возникло другое законное основание. Подача заявления не будет прекращать действие отсрочки, поэтому человека не мобилизуют при оформлении документов.

Новые государственные выплаты в Дії

«Дія» запустила бета-тестирование трех новых государственных услуг для родителей и будущих мам. Присоединиться к тестированию могут украинцы, которые соответствуют определенным условиям. Речь идет об оформлении таких услуг:

пособия по беременности и родам для незастрахованных женщин,

выплаты в первый год жизни ребенка,

программы поддержки работающих родителей «єЯсла».

Принудительное списание средств со счетов

Национальный банк нормировал порядок выполнения поставщиками платежных услуг дебетового перевода средств без согласия плательщика — принудительного списания или взыскания средств. В частности, изменения касаются случаев, когда на счете плательщика на момент принятия соответствующей платежной инструкции недостаточно средств или их нет совсем.

Украинские удары по НПЗ

Украинские дальнобойные дроны в последние месяцы существенно расширили географию ударов и парализовали работу ключевых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) рф в глубоком тылу — на расстоянии более 2500 км. Аналитики считают, что наше оружие поразило не все ведущие заводы страны-агрессора, однако оно успешно вывело из строя 9 из 10 крупнейших НПЗ.

Finance.ua проанализировал масштабы поражения стратегической инфраструктуры государства-агрессора, оценил производственные мощности российских НПЗ, влияние ударов на внутренние цены на топливо и экономику рф, а также рассмотрел вероятные сценарии дальнейших атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, перевалочные базы, нефтехранилища и другие логистические объекты:

Персональные данные плательщика на чеках

С 1 августа «Укрпочта» будет печатать на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи такие персональные данные плательщика, как полное имя, РНУКНП, полный номер банковской карты. Соответствующие требования относятся ко всем поставщикам финансовых услуг, включая банки и почтовые операторы.

В то же время Укрпочта обратилась в НБУ, Кабмин, Офис президента с предложением пересмотреть этот подход и оставлять на бумажных квитанциях лишь минимально необходимую информацию для предоставления платежной услуги.

Временная защита для украинцев в ЕС

Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев. Новые правила предусматривают, что статус будет предоставляться вновь прибывшим гражданам Украины только при условии выполнения ими воинского долга или подтверждения отсутствия проблем с этим перед государством.

Новая услуга в monobank

monobank запустил новую функцию, которая позволяет прикреплять файлы к отдельным транзакциям. Теперь пользователи могут добавлять к платежу фотографию чека, квитанции или любой другой файл. Он будет храниться вместе с транзакцией и будет доступен для просмотра деталей операции.

Кредит на автономное отопление

Правительство расширило программу поддержки для людей, которые планируют установить автономное отопление в своих домах. Льготный кредит на сумму до 250 тыс. грн или до 480 тыс. грн можно взять на приобретение твердотопливных печей, дымоходов, сопутствующих материалов и их установку.

Зарплаты чиновников

Согласно данным Министерства финансов, средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тыс. грн. Это на 7 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Средний размер начисленной зарплаты работников аппаратов органов судебной власти центрального уровня составил 71,46 тыс. грн.

Как показало исследование «Барометр качества жизни — 2026», проведенное ЕБА совместно с исследовательской компанией Gradus, несмотря на пятый год полномасштабной войны, украинцы не стали оценивать качество жизни значительно хуже. Наиболее высоко граждане оценивают свою работу, однако финансовое положение остается одной из главных проблем.

Обслуживание «спящих» счетов

С 1 августа Ощадбанк сменил правила обслуживания так называемых «спящих» счетов. Если карта неактивна более года, а на счету есть средства, банк будет ежемесячно списывать по 150 гривен. Если на неактивной карте нет средств, никаких списаний не будет.

Кстати, Укрэксимбанк с 1 октября 2026 года прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом в части обслуживания банковских счетов получателей пенсий, жилищных субсидий, льгот и других государственных социальных выплат. Поэтому, если пенсия или другая социальная выплата поступает через АО «Укрэксимбанк», получателям необходимо не позднее 15 сентября 2026 года выбрать другой уполномоченный банк и сообщить об этом ПФУ.

Государственный долг Украины

По итогам первого полугодия 2026 года государственный и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте сократился более чем на 1,7 млрд долларов. США. В то же время в гривневом и евровом эквивалентах его объем вырос из-за поступления льготного финансирования от международных партнеров и курсовых изменений.

Ставки по депозитам

Национальный банк Украины 30 июля повысил учетную ставку до 15,5%. Это решение будет выгодно прежде всего для вкладчиков, поскольку банки могут повысить доходность депозитов, считает президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. По словам Дубаса, если банки предлагают депозиты со ставкой до 16% годовых, то после повышения учетной ставки на рынке могут появиться депозитные продукты с более высокой доходностью.

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