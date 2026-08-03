Отсрочка от мобилизации: Кабмин изменил правила переоформления Сегодня 17:21

Отсрочка от мобилизации

Военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут ее переоформить, если возникло другое законное основание. Подача заявления не будет прекращать действие отсрочки, поэтому человека не мобилизуют при оформлении документов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как переоформить отсрочку по другому основанию

Подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня, определенного статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Это касается, например, случаев, когда военнообязанный имеет отсрочку через обучение, но появилось другое законное основание — рождение третьего ребенка, уход за родственником и т. д.

При этом будут действовать следующие правила:

пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе, за исключением случаев, когда она подлежит отмене;

если решение комиссии положительное, предварительная отсрочка аннулируется только после внесения новых данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (Оберіг);

если решение комиссии отрицательное, действующая отсрочка будет сохранять действие до истечения определенного срока.

Как изменится процедура оформления отсрочки

Принятые изменения также предусматривают:

возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств Портала Дія;

автоматическую проверку факта нахождения человека на воинском учете и наличия или отсутствия отсрочки;

прекращение формирования заявления, если человек не состоит на воинском учете или уже имеет действующую отсрочку, за исключением случаев переоформления или когда до завершения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней;

рассмотрение заявления комиссией в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости направления запросов в государственные органы — не более 15 рабочих дней;

ненаправление заявителей на медицинский осмотр ВВК, пока комиссия не примет решение;

внесение данных в реестр «Оберіг» в течение 1 календарного дня в случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки.

Отсрочки для забронированных работников и госслужащих

Отдельно уточняется порядок оформления отсрочок для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр Оберег.

Изменения должны обеспечить более четкое, прозрачное и унифицированное применение процедуры предоставления и переоформления отсрочок, а также соблюдение прав военнообязанных в период рассмотрения их заявлений.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что во время военного положения граждане могут быть временно освобождены от призыва на военную службу двумя способами — получить отсрочку или бронирование. Несмотря на похожий результат, эти механизмы имеют разную юридическую природу, порядок оформления и продолжительность действия.

Отсрочка — это право военнообязанного получить временное освобождение от призыва, предоставляемое по личным обстоятельствам или статусу.

Бронирование — это подвид отсрочки, применяемый к работникам предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для функционирования государства, экономики или обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований.

Также мы писали , что за год количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%, количество отзывов — на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и составляет 35 тыс. грн. Больше всего вакансий с бронированием работодатели предлагают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время, самые высокие медианные заработные платы — преимущественно в западных областях. Лидирует Закарпатская область с медианной зарплатой в 50 тыс. грн в месяц.

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