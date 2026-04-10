День финансов: отказ от накопительной пенсионной системы и дифференцированный подход к зарплатам военных Сегодня 17:45

Пятница, 10 апреля. Кабмин не отказался от планов повышения зарплат военнослужащих, но больше не рассматривает вариант обязательной накопительной системы для украинцев.

Накопительной пенсионной системы не будет

Министерство социальной политики разрабатывает пенсионную реформу, ключевым отличием которой станет отказ от обязательной накопительной системы, сообщил министр социальной политики Денис Улютин. Вместо абсолютно обязательной системы в Украине хотят ввести добровольную с автозаписью. Сначала всех будут автоматически зачислять в накопительную систему с уплатой взносов, но человек сможет отказаться от этой опции.

Также Улютин объяснил , почему в Украине не повышают прожиточный минимум. По его словам, сейчас невозможно повысить прожиточный минимум из-за его привязки к большому количеству социальных и финансовых показателей. Перед полноценной реформой следует принять четыре законопроекта, отвязать прожиточный минимум от выплат и ввести так называемую «орудную величину» — отдельный показатель для расчетов.

Пересмотр зарплат военным

Кабинет Министров не отказывается от планов повышения заработной платы военнослужащих. Минобороны провело аудит заработных плат и работает над тем, чтобы ввести уже в этом году контрактную форму. Эти контракты позволят иметь дифференцированную заработную плату в зависимости от того, на какой должности и какую функцию выполняет тот или иной военнослужащий.

ФЛП с наемными работниками

Как свидетельствуют данные Опендатабота, в 2025 году более 817 тысяч украинцев работали на ФЛП. Всего 302 тысячи предпринимателей имели наемных работников в Украине в прошлом году. Теперь каждый седьмой предприниматель создает рабочие места. Больше всего ФЛП с работниками зарегистрировано на Днепропетровщине — 27 491. Почти догоняет Львовщина — 27 275 предпринимателей. Третье место занимает Киев с 25 782 ФЛП.

Данные опроса , проведенного Work.ua, показывают, что украинцы чаще всего увольняются с работы из-за неудовлетворительного уровня зарплаты. На втором месте оказалась мобилизация. Еще 16% работодателей говорят, что работники уходят из-за выгорания.

Коллекционные монеты в европейских странах

Коллекционные и памятные монеты в Европе давно вышли за пределы просто красивых кружочков из металла. Для одних это путь «прикоснуться к истории», для других способ долговременно сохранять капитал, а иногда и зарабатывать на дефиците и моде. Для украинского инвестора европейский рынок монет интересен и как коллекционное хобби, и как нишевый инструмент диверсификации, особенно если понимать, где кончается нумизматика и начинается золото как актив. В новой статье Finance.ua поделился практическими советами, как реально зарабатывать на коллекционных монетах:

Цены на топливо в Украине

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила , что цены на топливо в Украине стабилизируются только после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, поскольку они являются «отражением ситуации» в регионе.

Со своей стороны в МВФ предупреждают , что резкий рост цен на нефть, газ и удобрения, а также транспортные препятствия неизбежно приведут к росту цен на продукты питания и отсутствию продовольственной безопасности. Больше всего бремя ляжет на наиболее уязвимое население мира, особенно в странах с низким уровнем дохода и зависимыми от импорта экономиками.

🎬 В начале апреля валютный рынок оказался под серьезным внешним давлением. Главным триггером стали геополитические события на Ближнем Востоке, которые резко подняли мировые цены на нефть. Для Украины это возымело прямой эффект: бензин А-95 подорожал как минимум на 30%, а дизель — до 50%.

Ремонт нефтепровода «Дружба»

Украина добилась значительного прогресса в восстановлении поврежденного нефтепровода «Дружба» и завершит ремонт весной, заявил президент Владимир Зеленский на фоне острого конфликта с Венгрией из-за перебоев с поставками российской нефти.

🗨️ «Мы завершим ремонт, потому что такова договоренность. Я сказал им, что мы закончим этой весной. Там уже многое сделано… Конечно, разрушенные резервуары нельзя быстро отремонтировать» , — заявил Зеленский.

12 апреля 2026 г. в Венгрии состоятся парламентские выборы. Почти все эксперты и опросы предсказывают однозначную победу на этих выборах венгерской правоцентристской партии «Тиса», которую возглавляет Петер Мадяр. Finance.ua проанализировал, сложно ли будет новому правительству Венгрии проводить разного рода политические и экономические реформы, ведь ключевые институты власти за годы господства «Фидеса» останутся под неусыпным «оком» господина Орбана:

Центры подготовки к нацсопротивлению

Владимир Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению, который касается, в частности, студентов и школьников. Документ вводит новую модель подготовки, которая будет интегрирована в образовательный процесс на всех уровнях — от среднего до высшего образования. В частности, предполагается внедрение дисциплины «Основы национального сопротивления», создание специальных центров подготовки и регулирования использования огнестрельного оружия для практических занятий.

Налогообложение цифровых платформ

Верховная Рада 8 апреля проголосовала в первом чтении за законопроект № 15111-д о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. OLX положительно оценила принятие этого закона, отметив, что финальный текст отвечает лучшим европейским практикам. В то же время, в OLX отметили, что для обеспечения надлежащего внедрения на стороне платформ чрезвычайно важно предоставить компаниям достаточно времени на подготовку.

Сеть «энергетических сот»

Украина создает сеть «энергетических сот» — автономных или полуавтономных кластеров, где критическая инфраструктура может работать даже тогда, когда центральная сеть повреждена. Кроме того, в этом году Украина планирует ввести в работу 1,5 ГВт новой распределенной газовой генерации. Правительство уже предусмотрело средства из резервного фонда на установку и присоединение имеющихся когенерационных установок в 8 регионах Украины.

