День финансов: отделения банков, которые будут работать и без света, ПриватБанк увеличил лимит снятия наличных — Finance.ua

День финансов: отделения банков, которые будут работать и без света, ПриватБанк увеличил лимит снятия наличных Сегодня 17:50

В четверг, 24 ноября стало известно о последствиях блекаута в Украине после ракетных ударов и их преодолении.

Электричество было подано во все области Украины.

Водоснабжение восстановлено во всех районах Киева.

Украинцев призывали экономно пользоваться связью и интернетом.

«Укрэнерго» призвала в случае длительного отсутствия света обращаться в «Пункти незламності».

🏠 Редакция Finance.uа решила создать отдельный цикл материалов, в которых мы рассказываем о разных подходах к утеплению помещений и более или менее комфортной жизни при любых условиях. Пишем о том, что поможет работать без света, приготовить вам еду или согреть себя и родных. Сегодня о таком:

Предоставление Украине 18 млрд евро помощи. Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине Европарламент одобрил решение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в следующем году. Об этом сообщает президент Европарламента Роберта Мецола в Twitter. По ее словам, европейские парламентарии приняли решение рекордно быстро.

При этом Премьер-министр Венгрии Орбан под давлением ЕС согласился помочь Украине: дадут $195 млн, деньги нужно вернуть за 35 лет.

Новая мониторинговая программа МВФ. Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов договорились о запуске новой Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров.

Список банков по Киеву и Украине, которые будут работать даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения. Отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества — перечень Отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества — перечень отделений банков

Ситуация на валютном рынке. Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне более умеренного Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне более умеренного роста спроса на нее обусловило положительное сальдо сделок на межбанковском рынке по клиентским соглашениям. Об этом сообщил член Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Лимиты на снятие наличных.

Ощадбанк приравнял лимиты снятия наличных с карточек других банков к соответствующим лимитам, применяемым к собственным картам банка. Этот шаг позволит всем украинцам, без распределения на клиентов Ощада и других банковских учреждений, снимать наличные в банкоматной сети Ощадбанка в объеме 50 тысяч гривен с одной карты в сутки.

ПриватБанк увеличил лимит на наличные в банкоматах с карт всех украинских банков. С 23 ноября банк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн.

В Украине уменьшилась доля потерявших доходы. Председатель Совета НАБУ Елена Коробкова Председатель Совета НАБУ Елена Коробкова отметила , что последние исследования благосостояния украинцев показывают положительные тенденции — благосостояние улучшается, уменьшается доля оставшихся без доходов.

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