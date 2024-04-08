День финансов: ограничения для уклонистов, зарплаты украинских IT-специалистов, сбережения украинцев — Finance.ua

День финансов: ограничения для уклонистов, зарплаты украинских IT-специалистов, сбережения украинцев
Понедельник, 8 апреля. В Раде планируют снова рассмотреть ограничения для уклонистов, а Украина — получить 11 миллиардов евро от ЕС.
Ограничение для уклонистов. Комитет ВР вернулся к рассмотрению норм законопроекта об усилении мобилизации, предусматривающих блокирование счетов и предоставление консульских услуг для украинцев, уклоняющихся от мобилизации. Также Комитет сформировал мотивационную часть законопроекта о мобилизации.
В Верховной Раде прогнозируют, что ТЦК и СП смогут получить данные о мужчинах 17−60 лет, которые указываются в различных государственных реестрах, уже через несколько месяцев.
В то же время бизнес просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями.
Сбережения украинцев. В феврале 2024 украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 208 млрд гривен. Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 780 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 427 млрд гривен.
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Зарплаты украинских IT-специалистов. Как показывают данные DOU, только 9% украинских айтишников имеют зарплату в $6000 или больше. 98% айтишников с зарплатой от $6000 имеют технические специализации. Чаще всего это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%). Только 2% айтишников с высоким заработком работают по нетехническим специальностям.
В свою очередь эксперты Центра экономических стратегий утверждают, что безработица в Украине уменьшилась до наименьшего показателя за все время полномасштабного вторжения.
По данным Work.ua, рынок труда все еще находится в состоянии дефицита кадров.
Средний курс доллара. По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 г. вырос на 1,6% до 38,94 гривны. По сравнению с декабрем 2023 курс вырос на 1,11 гривны.
Также по данным Нацбанка, объемы покупки валюты населением в марте 2024 года превысили объемы ее продаж на $574,8 млн по сравнению с $824,5 млн в феврале и более чем по $1 млрд в январе и декабре.
Напомним, что в первом квартале 2025 г. Национальный банк планирует запустить мгновенные платежи. Они должны стать альтернативными карточным, но украинский потребитель может не заметить разницы. В новой статье Finance.ua подробно рассказывает, что такое мгновенные платежи и зачем они нужны НБУ:
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Объем помощи в рамках Ukraine Facility. Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в этом году Украина рассчитывает получить еще более 11 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. С февраля 2022 года ЕС предоставил Украине более 30 млрд евро прямой бюджетной поддержки.
Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку предоставлению Украине финансовой помощи в форме кредита. Зеленский ответил, что Украина готова согласиться на помощь от США в виде кредита, потому что других вариантов все равно нет.
Доходы лидеров игорного бизнеса. По данным Опендатабот, в 2023 году лидеры сферы азартных игр в Украине заработали 54,92 млрд грн. Это в 28 раз больше, чем в 2022 году — 1,94 млрд грн. Лидером стала компания Спейсикс (бренд Cosmolot).
Даниил Гетманцев заявил, что Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей не будут подчинять Министерству цифровой трансформации Украины, как об этом сообщали ранее народные депутаты. Вместо коллегиального органа — КРАИЛ — создадут службу, подчиненную одному из органов исполнительной власти.
Страны, принявшие наибольшее количество украинцев. По данным Евростата, по сравнению с концом января 2024 года наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+16 430; +1,3%), Польше (+5 640; +0,6%) и Чехии (+3 885; + 1,0%).
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