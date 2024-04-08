День финансов: ограничения для уклонистов, зарплаты украинских IT-специалистов, сбережения украинцев — Finance.ua

День финансов: ограничения для уклонистов, зарплаты украинских IT-специалистов, сбережения украинцев Сегодня 17:50

Понедельник, 8 апреля. В Раде планируют снова рассмотреть ограничения для уклонистов, а Украина — получить 11 миллиардов евро от ЕС.

Ограничение для уклонистов. Комитет ВР Комитет ВР вернулся к рассмотрению норм законопроекта об усилении мобилизации, предусматривающих блокирование счетов и предоставление консульских услуг для украинцев, уклоняющихся от мобилизации. Также Комитет сформировал мотивационную часть законопроекта о мобилизации.

получить данные о мужчинах 17−60 лет, которые указываются в различных государственных реестрах, уже через несколько месяцев. В Верховной Раде прогнозируют , что ТЦК и СП смогут17−60 лет, которые указываются в различных государственных реестрах, уже через несколько месяцев.

электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями. В то же время бизнес просит ввести между ТЦК и предпринимателями.

Сбережения украинцев. В феврале 2024 украинцы В феврале 2024 украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 208 млрд гривен. Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 780 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 427 млрд гривен.

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Зарплаты украинских IT-специалистов. Как Как показывают данные DOU, только 9% украинских айтишников имеют зарплату в $6000 или больше. 98% айтишников с зарплатой от $6000 имеют технические специализации. Чаще всего это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%). Только 2% айтишников с высоким заработком работают по нетехническим специальностям.

безработица в Украине уменьшилась до наименьшего показателя за все время полномасштабного вторжения. В свою очередь эксперты Центра экономических стратегий утверждают , чтоуменьшилась до наименьшего показателя за все время полномасштабного вторжения.

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Средний курс доллара. По По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 г. вырос на 1,6% до 38,94 гривны. По сравнению с декабрем 2023 курс вырос на 1,11 гривны.

объемы покупки валюты населением в марте 2024 года превысили объемы ее продаж на $574,8 млн по сравнению с $824,5 млн в феврале и более чем по $1 млрд в январе и декабре. Также по данным Нацбанка,населением в марте 2024 года превысили объемы ее продаж на $574,8 млн по сравнению с $824,5 млн в феврале и более чем по $1 млрд в январе и декабре.

Напомним, что в первом квартале 2025 г. Национальный банк планирует запустить мгновенные платежи. Они должны стать альтернативными карточным, но украинский потребитель может не заметить разницы. В новой статье Finance.ua подробно рассказывает, что такое мгновенные платежи и зачем они нужны НБУ:

Объем помощи в рамках Ukraine Facility. Министр финансов Сергей Марченко Министр финансов Сергей Марченко сообщил , что в этом году Украина рассчитывает получить еще более 11 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. С февраля 2022 года ЕС предоставил Украине более 30 млрд евро прямой бюджетной поддержки.

Украина готова согласиться на помощь от США в виде кредита, потому что других вариантов все равно нет. Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку предоставлению Украине финансовой помощи в форме кредита. Зеленский ответил , чтона помощь от США в виде кредита, потому что других вариантов все равно нет.

Доходы лидеров игорного бизнеса. По По данным Опендатабот, в 2023 году лидеры сферы азартных игр в Украине заработали 54,92 млрд грн. Это в 28 раз больше, чем в 2022 году — 1,94 млрд грн. Лидером стала компания Спейсикс (бренд Cosmolot).

Вместо коллегиального органа — КРАИЛ — создадут службу, подчиненную одному из органов исполнительной власти. Даниил Гетманцев заявил , что Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей не будут подчинять Министерству цифровой трансформации Украины, как об этом сообщали ранее народные депутаты., подчиненную одному из органов исполнительной власти.

Страны, принявшие наибольшее количество украинцев. По По данным Евростата, по сравнению с концом января 2024 года наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+16 430; +1,3%), Польше (+5 640; +0,6%) и Чехии (+3 885; + 1,0%).

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